San Faustino: consegnati i riconoscimenti civici e scambiati i doni con la Parrocchia

Tre cittadini clarensi che, con il loro operato, si sono guadagnati la stima della comunità. Sono Angelo Mozzon, Teresa Gennari e Anthea Comellini i premiati alla 17esima edizione della Cerimonia dei Riconoscimenti Civici, il momento nel quale la Città omaggia i suoi cittadini benemeriti: una celebrazione che cade, non a caso, nel giorno dei Santi Patroni Faustino e Giovita, ovvero il 15 febbraio.

San Faustino: consegnati i riconoscimenti civici

Anche per quest’anno, la cerimonia si è svolta in Sala Repossi in Municipio, alla presenza del sindaco Massimo Vizzardi, dei componenti della Commissione Consiliare preposta all'assegnazione delle ,enemerenze e del presidente del Consiglio comunale Laura Capitanio, la quale ha sottolineato come

il denominatore che accomuna i tre riconoscimenti sia l’essere appassionati: sentimento che ha accompagnato i benemeriti nella loro vissuto quotidiano e gli è valso la stima della della Comunità clarense.

La cerimonia civile

Tra i premiati, l’autore Angelo Mozzon che, appassionato di scrittura, ha cominciato a comporre nel 2011 con la raccolta di racconti dal titolo L'amore è una cosa meravigliosa, mentre la sua ultima pubblicazione, Tutto per quel maledetto indizio, è stata scritta durante il periodo del lockdown. Un clarense premiato, quindi, per la sua penna dalla quale prendono vita personaggi che percorrono le strade di Chiari, tra fatti e misfatti immaginari o realmente accaduti (in giorni lontani o in luoghi vicini), raccontati con la passione di chi si dedica alla scrittura come bene da condividere con la comunità.

A Teresa Gennari è stata riconosciuta la generosità di chi, dal 1982, si impegna ad aiutare quelle donne che si trovano in stato di difficoltà ad affrontare una gravidanza. Infatti, con il suo operato al Centro Aiuto alla Vita fornisce da quarant'anni sostegno psicologico, sanitario ed economico volto ad aiutare la madre e il bambino prima e dopo la nascita. Il tutto con affetto, riservatezza e determinazione per tendere una mano come gesto d'amore per la vita.

Infine, la straordinaria Anthea Comellini, orgoglio della comunità clarense, è stata premiata (in diretta streaming) per la sua nomina come astronauta di riserva dell'Agenzia Spaziale Europea, superando una selezione che ha visto ben 22.500 candidati (con lei solo un altro italiano, Andrea Patassa di Spoleto). La Comellini, classe 1992, porta così il nome della Città di Chiari tra uno degli scenari più incredibili e d’eccellenza al mondo: un esempio di come i sogni possano trovare realizzazione con costante impegno e grande tenacia, con passione, dedizione e coraggio, fino a toccare le stelle.

Lo scambio dei doni e la cerimonia religiosa

Al termine della cerimonia civile si è tenuta la Messa solenne in Duomo, presieduta dal prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini, al termine della quale si è svolto lo scambio dei doni tra la Parrocchia e il Comune di Chiari. L'Amministrazione comunale anche per quest’anno ha rinnovato l'impegno economico al sostegno delle opere di recupero e di restauro della chiesa della Beata Vergine di Caravaggio al cimitero monumentale, testimoniando ancora una volta l'attaccamento della comunità clarense a questo luogo dall'alto valore simbolico per la Città. La Parrocchia, invece, ha consegnato un bellissimo quadro oltre che i tradizionali fiori.

Infine, come la tradizione vuole, non sono mancati i tremarì: il mazzo di rose e mimose che accompagnano da sempre questo giorno di festa.

L'intervento del primo cittadino

In occasione dei patroni è intervenuto il sindaco Massimo Vizzardi:

Mi piace pensare che il file rouge di quest’anno sia la cultura. I riconoscimenti 2023 sono un premio al talento, ma non solo. Scrivere durante il lockdown come esercizio di resilienza e per aiutare il prossimo a trovare risposte, aiutare le neo mamme o in generale le donne a trovare indipendenza e sicurezza e credere talmente tanto nei propri sogni da essere riconosciute tra le giovani promesse dello spazio. Mi piace pensare che la nostra Chiari stia diventando sempre più terreno fertile in grado di crescere e di dare le giuste opportunità ai talenti del territorio perché non siano costretti a cambiare città per vedere realizzati i loro sogni. Mi piace pensare che con la cultura si possa davvero curare ma soprattutto crescere.

La giornata

Tantissimi sono ancora gli appuntamenti della giornata: è infatti in funzione il lunapark, ma soprattutto, oggi pomeriggio, il Museo della città ospiterà il grande artista Mauro Pagani. Il compositore, produttore e polistrumentista, presenterà il suo "Nove vite e dieci blues" alle 17.30.

Alcuni scatti