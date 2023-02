Tutto pronto per San Faustino: c'è anche Mauro Pagani

Chiari è pronta per i Patroni, San Faustino e Giovita. Dalla presenza di Mauro Pagani alle visite guidate; dall'apertura straordinaria del Museo della Città a quella della mostra dedicata a Giovanni Testori e tanto altro. E, ovviamente, sono anche tornate anche le giostre del lunapark. Non manca proprio nulla.

Tutto pronto per San Faustino

Le giostre, tornate in centro, apriranno al pubblico con tutte le loro attrazioni da oggi, venerdì 10. Nella formazione completa resteranno fino domenica 19 febbraio. Poi, il giorno successivo, verranno smontate quelle nell’area mercatale e in via Zeveto, ma tutte le altre resteranno a Chiari fino a domenica 26 febbraio.

Il concerto della Piccola Accademia di San Bernardino

Ma andiamo con ordine: il «Concerto dei Santi Patroni» con la Piccola Accademia di Musica San Bernardino è in programma per domani, sabato alle 20.30, nella chiesa di Santa Maria. Per l’occasione sarà ospite il coro «Gioventù in cantata» di Marostica (VI). L’evento, patrocinato dal Comune di Chiari, vanta illustri sponsor e il sostegno di Fondazione della Comunità bresciana. Ingresso gratuito.

Gli appuntamenti

Saranno la cultura e l’intrattenimento ad animare con un ricco calendario di proposte la giornata clarense per eccellenza, ovvero quella di mercoledì 15 febbraio, festa patronale dei Santi Faustino e Giovita. Infatti, dopo le celebrazioni canoniche della mattinata, ovvero la cerimonia dei riconoscimenti civici 2023 ai cittadini clarensi benemeriti in Sala Repossi (alle 9.30) e la Messa in Duomo con lo scambio dei doni (alle 10.30), anche tutto il resto della giornata si colorerà di tanti eventi.

Dalle 14.30 piazza Zanardelli si animerà in un clima di festa, con giochi di gruppo e lo spettacolo Bolle Giganti (alle 16.30), nonché i gonfiabili (presenti già l’11 il 13 e il 14 febbraio dalle 15 alle 19; e il 12 e 15 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Gli appuntamenti sono a cura della Pro Loco in collaborazione con il Comune.Sempre dalle 14.30 si terrà la visita guidata in Centro Storico e nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita: un evento gratuito, ma su prenotazione (331 4669 449 anche WhatsApp; info@arteconnoi.it), in collaborazione con Arte Con Noi. E ancora nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 17) si terrà l’apertura straordinaria della Sezione Archeologica del Museo della Città, con ingresso libero e gratuito. Proprio al Museo sarà possibile visitare Franante Bellezza (a pagina 9): 13 artisti presentati da Giovanni Testori negli anni ‘80, grazie all’apertura straordinaria dalle 15 alle 19.

Arriva Mauro Pagani

La festa patronale si concluderà poi con un appuntamento di primo piano: quello con il musicista clarense di fama internazionale Mauro Pagani che presenterà il suo libro «Nove Vite e Dieci Blues» (Bompiani Editore). Un evento che vedrà la partecipazione di Franco Zanetti, direttore di Rockol.it, e che si terrà alle 17 al Museo della Città. L’ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione obbligatoria, contattando l’Ufficio Cultura via mail (cultura@comune.chiari.brescia.it) o telefonando (da martedì a venerdì 9–12, 030.7008369).

La viabilità e il mercato

Il mercato settimanale del martedì, giovedì e sabato si sposta su viale Cadeo. Quello del venerdì, invece, resta in piazza Zanardelli. Vige inoltre il divieto di sosta (con rimozione forzata), in piazza Martiri delle Foibe, piazza Martiri della Libertà, piazzetta Zeveto, via Lupi di Toscana, viale Mellini (rata) e piazza al Milite Ignoto. Nei giorni di mercato, divieto di sosta anche in viale Cadeo. Sospesa la Ztl in centro storico e anche la regolamentazione a disco orario sul territorio comunale (fino al 20 febbraio).