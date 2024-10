Premio Gentilezza Italiana all'atleta Giovanni Toti.

All'atleta clarense il Premio Gentilezza Italiana

Il clarense quest'estate, nel corso delle Olimpiadi a Parigi 2024, si era infatti reso protagonista di un nobile gesto. Dopo la grandissima soddisfazione per la vittoria storica nel badminton, a suggellare lo spirito sportivo, quello sano come dovrebbe sempre essere, una fotografia lo immortala mentre consola il suo avversario, Soren Opti, in lacrime. L'avversario, Soren Opti, del Suriname, piccola nazione del Sudamerica, si è ritirato con grande dolore e zoppicando reso fragile dal Covid.

E ieri (lunedì 21 ottobre 2024), proprio con quella fotografia Toti ha annunciato di essere il destinatario dell'importante riconoscimento.

"Sono lieto e profondamente onorato di annunciare che mi verrà conferito il “Premio Gentilezza Italiana” presso il Palazzo Visconti a Milano. 🙏 Questo riconoscimento mi viene dato per aver dimostrato rispetto e attenzione verso gli altri nel mio percorso. Credo fermamente che la gentilezza sia un veicolo potente, capace di unirci e renderci più forti. Nella vita e nello sport essere gentili ed avere la giusta assertività verso gli altri, non è solo un gesto semplice, è una scelta consapevole che porta con sé forza, rispetto e condivisione".

Il Premio

La cerimonia di consegna è in programma martedì 19 novembre 2024 a Palazzo Visconti a Milano.

Il “Premio Gentilezza Italiana” è un importante riconoscimento per coloro che si distinguono per il loro impegno nella promozione della gentilezza nella società, e viene assegnato alle persone e alle aziende che hanno realizzato o stanno per realizzare un progetto o un’iniziativa di carattere gentile nel corso del 2024. Ai candidati viene richiesto di dimostrare l’effetto e l’impatto concreto delle loro iniziative sulla società e sulla comunità in cui operano. Questi progetti o iniziative possono riguardare molteplici ambiti, come ad esempio la solidarietà, l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la cultura della pace, etc.. Ad esempio, attraverso la creazione di opportunità di lavoro, la promozione di progetti sociali o ambientali, o altre attività di beneficenza o di sostegno alla comunità.

Il Premio offre ai candidati l’opportunità di essere riconosciuti a livello nazionale e di far conoscere il proprio progetto o iniziativa a un vasto pubblico, oltre a ricevere un premio in denaro per sostenere ulteriormente il proprio lavoro.

E’ un’occasione per entrare a far parte di una comunità di persone e di aziende che condividono gli stessi valori, con la possibilità di collaborare e scambiarsi idee per un mondo migliore.