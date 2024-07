Parigi 2024: Giovanni Toti, dopo la vittoria nel badminton, consola Soren Opti.

Giovanni Toti a Parigi: vittoria sportiva e umana

Grande, grandissima soddisfazione per Giovanni Toti di Chiari il quale ha conquistato una vittoria storica nel badminton. Il clarense prosegue infatti il suo cammino olimpico dopo aver trionfato nel match contro Soren Opti. A suggellare lo spirito sportivo, quello sano come dovrebbe sempre essere, una fotografia lo immortala mentre consola il suo avversario, Soren Opti, in lacrime.

L'avversario, Soren Opti, del Suriname, piccola nazione del Sudamerica, si è ritirato con grande dolore e zoppicando reso fragile dal Covid.

Il badminton

Lo scopo del gioco è colpire il volano con la racchetta e inviarlo sopra la rete nel campo valido opposto facendolo cadere a terra senza che l'avversario riesca a prenderlo e a rimandarlo indietro. Nasce in Inghilterra nella seconda metà del secolo scorso anche se le sue origini sono molto antiche. In Europa, infatti, l'esistenza di questo gioco è documentata ben prima del Rinascimento.

La foto in evidenza dalla pagina Instagram bwf.official.