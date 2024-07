Parigi 2024: Giovanni Toti trionfa nel match contro Soren Opti.

Grande, grandissima soddisfazione per Giovanni Toti di Chiari il quale ha conquistato una vittoria storica nel badminton. Il clarense prosegue infatti il suo cammino olimpico dopo aver trionfato nel match contro Soren Opti.

"Giovanni Toti porta Chiari nella storia del Badminton Italiano - ha dichiarato l'assessore allo Sport Roberto Goffi - Giovanni sconfigge il surinamese Opti 21-8 e per ritiro nel secondo set sul4-1 ed è il primo azzurro a vincere un incontro di badminton alle Olimpiadi. Grande Gio orgoglio clarense".

La notizia è arrivata durante una conferenza stampa della Microeditoria e il sindaco Gabriele Zotti si è congratulato; emozionato, in diretta dall’evento. Come si può immaginare i cittadini di Chiari hanno accolto con molto entusiasmo e orgoglio la notizia della vittoria, numerosissime le reazioni sui social.

Toti nell’ultimo aggiornamento del ranking BWF si trova al numero 80.

"Sono molto contento per questa vittoria - commenta Toti - non era facile partire da favoriti e la pressione era tanta, sono il primo italiano di badminton a vincere una partita alle Olimpiadi e ne sono orgoglioso. Col mister abbiamo lavorato bene ed eravamo consapevoli di poter fare bene: ora testa al prossimo incontro, mi scontrerò contro il numero uno al mondo, ci siamo preparati bene per questo momento e siamo pronti".