Martedì in viale Bonatelli a Chiari il «taglio del nastro» per il veicolo acquistato per permettere la socialità degli anziani.

Un mezzo per andare "da casa al Centro"

Insieme per non lasciare solo nessuno. Per far sì che nemmeno un anziano resti «segregato» in casa, come purtroppo è già successo, ma che tutti possano avere momenti di socialità grazie ad una preziosa rete di sostegno, cura e aiuto. "Da casa al Centro": è stato inaugurato, martedì mattina in viale Bonatelli, il nuovo mezzo che permetterà di accompagnare gli anziani al «Centro» di viale Bonatelli, dove la Cooperativa La Nuvola, con il supporto del Comune e in collaborazione con il Faro 50.0, ha attivato un servizio di socialità, volto all’inclusione nonostante le fragilità, per i più anziani che si sta rivelando un grandissimo successo e che, in poco tempo, da un solo giorno iniziale, è già attivo tre volte alla settimana, ma grazie al nuovo veicolo potrà in futuro crescere ancora.

Al "taglio del nastro" erano presenti la presidente della Cooperativa, Rosangela Donzelli, la responsabile dell’Area Anziani Antonella Munda, Valeria Festa (assistente sociale del Comune), Sara Brescianini (responsabile del «Centro»), l’assessore ai Servizi sociali Federica Mazzotti, il presidente dell’associazione Mafalda, che si è impegnato in prima persona per la raccolta dei fondi per l’acquisto del veicolo, numerosi operatori, alcuni sponsor, i volontari (fondamentali per la riuscita del servizio, con un plauso a Angelo, Roberto e Fausto), Angelo Vezzoli per il Faro e gli anziani protagonisti, ma prima del brindisi non è mancata nemmeno la benedizione da parte di don Angelo Piardi.

Il Centro e gli obiettivi

Il Centro, condotto e progettato da Cooperativa La Nuvola in stretta collaborazione con il Comune, dapprima come sperimentazione da settembre 2022 ad agosto 2023 e consolidato come servizio della rete territoriale clarense per il biennio 2023-2025, registra una sempre maggiore adesione arrivando ad avere fino ad oltre 30 persone iscritte. Tra gli obiettivi c’era anche l’acquisto di un veicolo che potesse entrare a supporto di quelli già messi a disposizione dal Comune di Chiari per il trasporto dei cittadini da casa al Centro.

L’obiettivo è stato raggiunto a giugno 2024: l’associazione Mafalda ha promosso una raccolta fondi mettendo in dialogo diverse realtà associative attive sul territorio clarense e grazie alla sensibilità e generosità dei cittadini. L’aggiunta della nuova macchina (le cui spese saranno interamente coperte dal Comune di Chiari) dotata di pedana per le persone con disabilità, consentirà un trasporto più agevole e sicuro, ma garantirà anche a tutti la possibilità di raggiungere il servizio (prima di questo c’era una persona che non raggiungeva il centro da diversi anni). «Il Centro continui ad essere un “luogo” di inclusione generazionale dove i cittadini possano esprimere i propri desideri e le proprie attese, essendo loro stessi protagonisti delle attività», è stato spiegato.

I ringraziamenti

Non sono mancati i ringraziamenti: il più grande all’associazione Mafalda, e al suo presidente Volpi, per aver lavorato senza sosta per raggiungere, e con qualche mese d’anticipo, l’obiettivo, ma anche a tutti i donatori che hanno dimostrato grande generosità: Gian Mario Lanfranchi (Lampo), che non si è perso l’evento, Roberta Chiari per (Chiari Bruno), Italserramenti S.r.l., Roberto Bruschi, Riccardo Allegrini (Impresa Edile Vita), ai signori Barbieri, a Davide Piantoni, a Paolo Vertua, ad Andrea Bergamaschi, ad Andrea e Franco per CB Idraulica e a Stefania Galli per il Burraco Chiari che ha organizzato un evento a tale scopo. Inoltre, un sentito ringraziamento è andato "agli operatori tutti per aver reso possibile l’attività".