Il paese, in questi giorni, si è vestito a festa per celebrare i suoi Patroni, San Pietro e Paolo. Tra celebrazioni liturgiche e appuntamenti da vivere insieme, nel giorno «clou», quello di giovedì, in Municipio c’è stata anche la consegna dei riconoscimenti civici al personale scolastico pensionando dell’Istituto Comprensivo.

Riconoscimenti civici al personale scolastico prossimo alla pensione

Semplice ma significativa la cerimonia che si è svolta ieri mattina nella sala consiliare del Comune. L’Amministrazione comunale ha ringraziato tutti coloro che hanno prestato numerosi anni di servizio alla comunità nei vari comparti scolastici consegnando cinque riconoscimenti civici al personale pensionando dell’Istituto Comprensivo Statale di Castrezzato. Brunella Nova (professoressa di musica in servizio nella scuola secondaria di primo grado dal 1991); Marilena Fettolini (maestra della scuola primaria dal 1987); Giuseppe Quarantini (maestro a Castrezzato da 8 anni); Marina Zammarchi (collaboratrice scolastica da 23 anni in servizio nella scuola castrezzanese) e Carmelo Imbesi (collaboratore dal 1990).

Insegnanti e collaboratori, dunque, che dal prossimo anno scolastico non rientreranno al lavoro:

«ma che hanno avuto un ruolo centrale per la scuola che negli ultimi 30 anni è cambiata molto – ha dichiarato la vice sindaco Lara Cola – voi, ed i vostri colleghi, avete mostrato grande capacità di adattamento svolgendo in maniera eccellente il vostro importante e delicato lavoro».

Sincere parole di ringraziamento sono giunte anche dal primo cittadino, Giovanni Aldi:

«Vi conosco tutti ed ho apprezzato in questi anni la vostra costanza e il vostro impegno nella scuola. So che le difficoltà sono state tante però non avete mai mollato, complimenti e grazie di cuore».

Presente alla cerimonia anche l’assessore ai Servizi sociali Ilaria Bettoni che ha concluso l’evento dedicando poche ma commoventi parole da ex alunna: