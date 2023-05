Lo Street food Festival da ieri sera sta conquistando i palati dei bresciani e non solo. Fino alle 22 di domani, piazza Garibaldi a Orzinuovi, sarà il teatro del cibo da strada dove protagonisti saranno 11 food truck.

Piazza Garibaldi prende vita con lo Street food Festival

Ai piedi della suggestiva Rocca San Giorgio, gli avventori potranno trovare ristoro presso gli iconici mezzi a 4 ruote. La proposta culinaria è ricca ed allettante: dalla rivisitazione di piatti della tradizione si passa alla scoperta dei gusti intensi delle tradizioni di mondi lontani. L’iniziativa organizzata dall’associazione Vitamina C sta quindi inondando di gusto Orzinuovi.

Dagli arrosticini, piatti tipici abruzzesi, si può passare alla carne aromatizzata ed affumicata abbinata al pane di grani antichi. Il piatto principe rimane sempre lui il panino: proposto con l’hamburger di Fassona, carne rinomata per il gusto raffinato, o in alternativa con quello di scottona, ideale per chi preferisce il tocco di sapidità caratteristico di questa carne dal sapore morbido e tendente al dolce. Per chi ama invece la semplicità, potrà trovare il classico panino abbinato ai tagli di carni nobili di suino affumicati 12 ore oppure scegliere sapori a noi noti come quelli del gnocco fritto e dell’erbazzone. Per chi preferisce il fritto ci saranno i panzerotti pugliesi, dorati all’esterno e soffici e filanti all’interno. Mentre i palati amanti del dolce non potranno fare a meno di assaggiare i cannoli siciliani. Per chi invece vuole osare potrà sfidare le note piccanti della cucina messicana oppure sperimentare la proposta gluten free di quella venezuelana. Nulla è quindi lasciato al caso. Il tutto accompagnato da dell’ottima birra artigianale.

Divertimento assicurato

Che sia una località di mare o di montagna, immersa nel verde delle colline italiane o tra gli incantevoli borghi storici, la magia dello street food continua a stregare grandi e bambini. Stasera da non perdere il concerto dal vivo di musica Rockabilly, che immergerà i presenti nell’atmosfera dei mitici anni cinquanta americani, mentre per tutta la giornata di oggi e di domani l’animazione intratterrà i più piccoli. Lo street food festival sarà aperto oggi dalle 12 alle 24 e domani dalle 12 alle 22.