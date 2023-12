(fotografie di Umberto Favretto)

Successone ieri sera, venerdì 22 dicembre, a Castrezzato. Al Porsche Experience Center della Franciacorta è andato in scena il concerto di Natale targato S.M.Art e diretto da Sandro Torriani. Tutto esaurito e pioggia di applausi.

Maxi successo per "Le incredibili avventure di Mr. Fogg"

È in occasione del centocinquantesimo anniversario della prima edizione de «Il giro del mondo in 80 giorni» che nell’edizione del concerto di Natale 2023, il Porsche Experience Center Franciacorta, ha organizzato e ospitato lo spettacolo "Le incredibili avventure di Mr. Fogg".

L'evento, vivamente voluto dall'Amministrazione comunale, è stato presentato da S.M.Art ed è stato un viaggio immersivo capace di unire narrazione, musica ed arte visiva in un'esibizione unica, volta a celebrare la storica e culturale del romanzo di Verne.

La trama

La narrazione, in particolare, ha seguito la vita di Phileas Fogg, un distinto gentiluomo londinese noto per la sua puntualità, ed amante della tranquillità; le sue giornate infatti trascorrono fra letture e partite a "whist", un classico gioco di carte dell'epoca, con gli amici del suo club, tuttavia, una scommessa fatta durante una di queste partite lo spinge in un viaggio senza precedenti, pieno di avventure e colpi di scena. Sul palco, nei panni di Fogg, l'attore Luciano Bertoli, anche musicista di notevole versatilità che ha collaborato con varie compagnie teatrali ed associazioni culturali, partecipando a numerosi festival e rassegne.

Egli è stato in grado di catturare l'essenza del personaggio e la sua trasformazione attraverso l'avventura ed è stato accompagnato dalla S.M.Art Chamber Orchestra, diretta dal maestro e musicista Sandro Torriani (anche strumentista in ambito jazz, pop e classico, con significative esperienze nel campo del teatro musicale), e dalle musiche di Marco Marzi.

La partitura musicale, concepita proprio per riflettere le ambientazioni e le culture descritte da Verne, dalla Londra dell’epoca all'Egitto, dall'India alla Cina, attraverso gli Stati Uniti e l’Europa, è stata accompagnata dal lavoro della visual artist Giulia Cabrini, un'artista poliedrica con una formazione accademica di alto livello nel campo delle arti visive e dello spettacolo, che usando una tavoletta grafica proiettata su un led wall, ha trasformato ogni scena, rendendola dinamica e coinvolgente.

L’evento ha visto la regia di Antonio Spada, le musiche e il testo di Marco Marzi, le edizioni musicali Wicky, e il progetto grafico a cura di Alessandro Chiarini; alla realizzazione del progetto hanno senz’altro contribuito inoltre le forniture tecniche di Magic Bus Service, e il supporto logistico di Cavalli Musica e Autotrasporti Castrezzatesi.

Le dichiarazioni post evento

Al termine del concerto, che ha visto il tutto esaurito e si è rivelato un grandissimo successo, è intervenuto il maestro Torriani:

Sono immensamente grato per l'accoglienza straordinaria che abbiamo ricevuto ieri sera nell’agorà del Porsche Experience Center di Franciacorta. Il concerto natalizio di quest'anno, "Le incredibili avventure di Mr. Fogg" di Marco Marzi, è stato un momento di pura magia, grazie al caloroso e numeroso pubblico che ha condiviso con noi questa esperienza unica. Nel periodo natalizio, c'è sempre qualcosa di speciale nell'aria, un senso di comunità e di calore che si intensifica. Questo concerto ha riflettuto perfettamente quella magia, trasformando il nostro evento in qualcosa di più di una semplice esibizione. È stato un viaggio attraverso la musica e la narrazione che ha riscaldato i cuori e stimolato le menti, proprio come il Natale dovrebbe fare. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i partecipanti per aver reso questa serata indimenticabile. Il vostro entusiasmo e la vostra partecipazione hanno confermato l'importanza di queste iniziative culturali per la comunità di Castrezzato. Concludendo, vorrei sottolineare che la magia del Natale non sta solo nei doni o nelle decorazioni, ma nel condividere momenti speciali come quello di ieri sera. Grazie per averlo reso possibile.

