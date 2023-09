Fiori d'arancio e tanto amore. Convolano a nozze questa mattina, sabato 9 settembre, la cantante originaria di Palazzolo, Luisa Corna e il tenente colonnello dei carabinieri Stefano Giovino (prima capitano della Compagnia di Chiari).

Luisa Corna e il capitano: il matrimonio dell'anno a Palazzolo

Un matrimonio celebrato a porte chiuse al santuario della Madonna di Lourdes con una esclusiva venduta a Verissimo. Luisa Corna e Stefano Giovino saranno ufficialmente marito e moglie. Diverse le persone che, in occasione del gioioso evento, hanno affollato la strada per cercare di vedere gli sposi e "partecipare" all'attesissimo matrimonio.

Lei è arrivata alle 11.20, di bianco vestita e con i capelli sciolti e un lungo velo. Lui, invece, indossa l'alta uniforme. Luisa Corna, accolta tra gli applausi, si è fermata a salutare la folla con la solita gentilezza e disinvoltura di sempre.

Il "Sì"

I due sono usciti dalla chiesa, acclamati dalla folla e da amici e parenti, intorno alle 12.30 dopo aver pronunciato il fatidico "sì!".

L'annuncio

Le pubblicazioni avevano messo tutti in fermento, ma delle nozze si parlava già da tempo. L’annuncio risale al 2019, quando la cantante palazzolese Luisa Corna, ospite di Mara Venier a Domenica in, aveva parlato dell’imminente matrimonio con Stefano Giovino, tenente colonnello dei carabinieri, classe 1980, originario di Roma. In mezzo, però, c’era stato il Covid-19 e la pandemia, con le annesse restrizioni, aveva fatto slittare le nozze. Una storia che sta facendo parlare (e sognare) tutta Italia, un po’ perché Luisa Corna è un’artista molto nota e apprezzata, un po’ perché il loro amore sembra una fiaba: il colpo di fulmine tra un affascinante ufficiale e una bella cantante, un rapporto solido che va avanti da circa nove anni nonostante la differenza d’età (lei ne ha 15 più di lui) e il fatto che lui abbia alle spalle una precedente relazione e due figli.

I due si sono incontrati a una manifestazione della Croce Rossa, visto che entrambi sono donatori. Per amore, Luisa Corna ha accettato anche il trasferimento a Brindisi, dove il fidanzato che ha guidato la Compagnia di Chiari dal 2014 al 2018, era stato trasferito nel settembre 2018. Attualmente l’ufficiale è alla guida del reparto Supporti del Reggimento paracadutisti Tuscania di Livorno.

La fotogallery