Fiori d'arancio a Palazzolo: Luisa Corna sposa Stefano Giovino

Fiori d'arancio a Palazzolo sull'Oglio. La cantante Luisa Corna convolerà a nozze con il tenente colonnello dei carabinieri Stefano Giovino. Il matrimonio verrà celebrato al santuario della Madonna di Lourdes sabato 9 settembre.

L’annuncio risale al 2019, quando la cantante palazzolese Luisa Corna, ospite di Mara Venier a Domenica in, aveva parlato dell’imminente matrimonio con Stefano Giovino, tenente colonnello dei carabinieri, classe 1980, originario di Roma. In mezzo, però, c’era stato il Covid-19 e la pandemia, con le annesse restrizioni, aveva fatto slittare le nozze.

Finalmente, ora, il momento è giunto. Il grande evento si terrà proprio a Palazzolo (come da tradizione, che vuole che la cerimonia sia celebrata nel paese della sposa), al santuario della Madonna di Lourdes, sabato 9 settembre alle 11.

Una storia che sta facendo parlare (e sognare) tutta Italia, un po’ perché Luisa Corna è un’artista molto nota e apprezzata, un po’ perché il loro amore sembra una fiaba: il colpo di fulmine tra un affascinante ufficiale e una bella cantante, un rapporto solido che va avanti da circa nove anni nonostante la differenza d’età (lei ne ha 15 più di lui) e il fatto che lui abbia alle spalle una precedente relazione e due figli.

Ci siamo conosciuti a una manifestazione della Croce Rossa, visto che entrambi siamo donatori. Stefano mi ha colpito per la sua chiarezza e per essere un uomo integro. Lui e i suoi due bambini mi hanno riempito la vita, era qualcosa che mi mancava. Era da tanto tempo che non ero così innamorata. Sono veramente felice.