Iseo, pienone e spettacolo per i fuochi d'artificio sul lago

Tanta gente, quale non si vedeva da anni, ha affollato il lungolago ed il centro storico di Iseo per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Migliaia di persone, dopo aver cenato nei locali del paese, si sono riversate sulla passeggiata a lago, indirizzate dalla macchina organizzativa coordinata dall’Amministrazione comunale che comprendeva militari dei Carabinieri, agenti della Polizia, con l‘ausilio della Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco.

Decine di imbarcazioni in acqua

In acqua, per sorvegliare sulle decine di imbarcazioni che stazionavano nello specchio d’acqua antistante Iseo oltre agli equipaggi militari, anche i volontari della Guardia Costiera ed il gruppo sub di Iseo.

La serata di spettacolo era iniziata con il concerto, anche in questo caso come da tradizione, della Banda cittadina che ha proposto un repertorio inusuale dedicato ai classici della musica pop e rock contemporanea. Accompagnata dai cantanti Miriam Mussi, Chiara Dester e Gabriele Bruno la grande orchestra iseana ha ricevuto una vera e propria ovazione dalle 600 persone che hanno partecipato al concerto. Poi i fuochi d’artificio che hanno coronato una estate da ricordare.