Incendi, dispersi ed emergenze: la Protezione civile scende in campo

La parola d'ordine "sempre pronti all'emergenza". Oggi (sabato 17 settembre 2022) è in corso Fondamenta 2022, l'esercitazione di Protezione Civile organizzata dai gruppi di Coccaglio e Cologne che diverse realtà impegnate in scenari di oggi genere dislocati sul territorio del Monte Orfano e non solo.

Un programma fitto

Oltre 500 le persone coinvolte tra figuranti e volontari delle altre realtà della zona coinvolte nell'esercitazione comunciarta nel tardo pomeriggio di ieri con l’allestimento del campo base al parco degli Alpini di Coccaglio. Gli scenari, che sono stati distribuiti sui territori di Coccaglio, Cologne e Palazzolo, hanno preso il via questa mattina alle 8.30: sono state sviluppate diverse attività addestrative, dell’idrogeologico all’antincendio boschivo, e ancora sismico, stradale e ricerca dei dispersi in zone impervie con l'aiuto delle unità cinofile. Domani (domenica 18 settembre 2022) alle 9 ci sarà la Messa con i ringraziamenti, seguita dallo smontaggio del campo.

Sul campo

Nel corso della mattinata ha preso il via lo scenario di ricerca dei dispersi negli spazi della scuola primaria di Cologne.

Mentre sul Monte Orfano era in corso lo scenario dell'antincendio boschivo.