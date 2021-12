Inaugurata la scultura "Rinascita" in via Fleaming

Pontoglio

Questa mattina il taglio del nastro dell'opera realizzata da Daniele Battista Boi.

E' stata inaugurata questa mattina l'opera artista realizzata in via Fleaming dal titolo "Rinascita". E' stata realizzata dall'artista pontogliese Daniele Battista Boi.

Un taglio del nastro avvenuto alla presenza di gran parte della Giunta. Stamattina, Daniele Battista Boi, originario di Pontoglio. La scultura, dal titolo "Rinascita", è stata inaugurata questa mattina.

La descrizione dell'opera

Quest'opera è stata realizzata in un blocco di travertino dalle dimensioni finali di 230x117x261cm nel quale si possono osservare due parti distinte, il fronte e il retro del lavoro. Il lavoro è stato progettato a seguito di un viaggio alla ricerca e raccolta di informazioni per proseguire e concludere il percorso accademico dell'artista con la specialistica in Scultura Pubblica Monumentale all'Accademia di belle arti SantaGiulia di Brescia.



La scultura racconta di una trasformazione: nella parte in negativo la figura entra lasciando un segno del proprio corpo, simbolo che rappresenta l'aspetto razionale e irrazionale dell'uomo e che si fonde poco alla volta attraverso la materia per poi fuoriuscire dall'altra creando una figura diversa, più umana. Un uomo nuovo conscio del proprio passato e delle proprie radici.



Ulteriori dettagli saranno sul ChiariWeek in edicola venerdì prossimo.