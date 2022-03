Pontoglio

Un serpentone di persone ha sfilato in silenzio e con la fiaccola accesa per le vie del centro.



Pontoglio ha un grande cuore, si sa. È quello dei suoi cittadini che, anche una volta, hanno dimostrato l’importanza di essere presenti.

In centinaia in marcia contro la guerra in Ucraina

Centinaia e centinaia di persone insieme, in rigoroso silenzio. Hanno sfilato tra le vie del paese, partendo dal Municipio e tornando nella medesima piazza, davanti alla chiesa. Pontoglio questa sera è stata teatro della fiaccolata per la pace. Un modo per dire di no, tutto insieme, alla guerra in Ucraina. Ad accogliere tutti i presenti c’erano gli Alpini che hanno consegnato le fiaccole ma tra le mani dei partecipanti c’erano anche disegni, bandiere di pace e dell’Ucraina.

Presente l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Pozzi, con la Giunta e i consiglieri di maggioranza e opposizione, ma anche le scuole e tutte le associazioni che hanno collaborato all’organizzazione.

La conclusione della cerimonia è stata affidata a don Giovanni Cominardi che, in un breve momento di preghiera, ha coinvolto tutti sotto la bellezza della parola pace.