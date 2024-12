Il dottor Blasetti è il super campione dell'edizione 2024 di “Don't Forget the Lyrics!”

Ce l'ha fatta. Il dottor Francesco Blasetti, medico chirurgo oculista all'ospedale di Chiari, ha sbaragliato gli avversari conquistando il titolo di super campione dell'edizione 2024 di “Don't Forget the Lyrics!” Nella puntata in onda giovedì 19 dicembre sul Nove, il professionista ha anche vinto il montepremi in palio: ben 15mila euro.

Il dottor Blasetti è il super campione dell'edizione 2024

Vista la sua brillante prestazione nel mese di novembre (che gli è valsa la vincita record di 35mila euro, la più alta di questa edizione di “Don't Forget the Lyrics!”) il dottor Francesco Blasetti è stato invitato al torneo dei Campioni, che riunisce i migliori concorrenti del programma. Nella puntata trasmessa lunedì 16 dicembre il medico si è qualificato per la finale, dove si è ritrovato a contendersi il titolo con due validi avversari, Valentina, definita dal conduttore Gabriele Corsi "la più bella voce dell'edizione 2024", e Simone. Il duello è stato proprio con Valentina, che aveva addirittura superato nel punteggio il chirurgo clarense. Ancora una volta, però, la memoria eccezionale del professionista si è rivelata l'arma vincente: l'oculista ha infatti superato la soglia delle 100 parole cantate di "Bella stronza" di Marco Masini. Una gara impeccabile, quella di Francesco Blasetti, che non ha sbagliato praticamente nulla e alla fine si è portato a casa pure il montepremi (15mila euro) con "Sinceramente" di Annalisa. E non è mancata neppure un po' di commozione: lacrime di delusione, quelle di Valentina, inciampata su "Roma Bangkok" di Baby K, e di sincera gioia, quelle del dottore, incoronatosi super campione.

L'orgoglio della "sua" Chiari

Nato nel 1981 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, Francesco Blasetti si è laureato in Medicina e Chirurgia a Chieti nel 2006; dal 2007 è iscritto all’albo provinciale dei medici di Pescara. Ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia a Sassari nel 2011. Da anni, tuttavia, Chiari l'ha "adottato": qui, infatti, vive e lavora nell’Unità operativa di Oculistica dell’Asst Franciacorta. La sua prima partecipazione al programma aveva innescato un coro di elogi e complimenti da colleghi e pazienti: un calore e un affetto che il chirurgo, come ha dichiarato in un'intervista rilasciata a ChiariWeek, non si aspettava. Peraltro i consensi sono assolutamente meritati: oltre a una memoria di ferro, infatti, il medico ha dimostrato di avere un cuore d'oro, visto che metà della precedente vincita (ben 35mila euro) è stata devoluta in beneficenza alla Fondazione Veronesi, che si occupa della ricerca e cura dei bambini affetti da malattie di tipo oncoematologico.

Supercampione dei campioni

Il gioco però non è ancora finito. Venerdì 20 dicembre è prevista un'altra sfida con il super campione Graziano per decretare il campione assoluto del programma. E il dottor Blasetti sarà di nuovo in gara!