Il dottor Francesco Blasetti, medico chirurgo oculista dell’ospedale di Chiari, torna protagonista in tv. Da lunedì 16 dicembre 2024, infatti, il professionista è di nuovo in onda sul piccolo schermo (sul canale Nove) al programma “Don't Forget the Lyrics!”, condotto da Gabriele Corsi. Vista la sua brillante prestazione in gara nel mese di novembre (che gli è valsa la vincita record di 35mila euro, la più alta di questa edizione) è stato invitato al torneo dei Campioni, che riunisce i migliori concorrenti.

Il medico chirurgo oculista di Chiari torna protagonista in tv

Nella puntata trasmessa lunedì sera il medico ha sfidato Federica (che viene da Chiavari, lavora a Torino ma è nata a Lima), dando vita a una gara molto combattuta. Ad avere la meglio è stato però il dottor Blasetti, che al duello delle cento parole (con “Si può dare di più” di Ruggeri. Morandi e Tozzi) è andato addirittura oltre questa soglia (un traguardo che aveva già raggiunto per ben 12 volte), contro le 74 cantate dalla sua avversaria. Non sono mancate le emozioni: Francesco ha voluto dedicare la canzone “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina al padre Domenico, che anche stavolta era al suo fianco, ribadendo l’importanza del suo sostegno e supporto psicologico. Una spalla sicura che lo ha sostenuto anche quando, nell’utilizzare i tre aiuti a disposizione, il campione ha scelto prima di tutto di rivolgersi al papà.

Vinti altri 5mila euro

Nella fase finale il campione è inciampato dimezzando il premio in palio; in ogni caso con la canzone “Ma Stasera” di Marco Mengoni è riuscito a conquistare 5mila euro (che andranno però ad accumularsi al montepremi di giovedì). Il conduttore Gabriele Corsi ha ricordato che il dottor Blasetti ha devoluto metà della sua vincita in beneficenza. E con la restante parte? Blasetti ha rivelato che avrà bisogno anche di comprarsi una macchina nuova visto che la sua è rotta. La competizione si concluderà giovedì con la sfida che decreterà il campione dei campioni di questa edizione. Al trionfatore anche la possibilità di accedere alla finalissima di venerdì sera con il super campione Graziano, per eleggere il campione assoluto di “Don't Forget the Lyrics!”. Per sapere chi vincerà, non resta che aspettare.

Orgoglio per la città di Chiari

Nato nel 1981 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, Francesco Blasetti si è laureato in Medicina e Chirurgia a Chieti nel 2006; dal 2007 è iscritto all’albo provinciale dei medici di Pescara. Ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia a Sassari nel 2011; da anni però vive e lavora a Chiari nell’Unità operativa di Oculistica dell’Asst Franciacorta.