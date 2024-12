Campione assoluto: altra vittoria in tv per il medico di Chiari

Batte Graziano Marasci

Il dottor Francesco Blasetti, medico chirurgo oculista all'ospedale di Chiari, aveva già conquistato il titolo di super campione dell'edizione 2024 di “Don't Forget the Lyrics!”, ma non gli è bastato. Nella finalissima andata in onda venerdì 20 dicembre 2024 sul Nove, il professionista si è incoronato campione assoluto del programma, battendo il bravissimo Graziano Marasci.

Campione assoluto

Una finalissima al cardiopalma. Una gara davvero combattuta tra Graziano e Francesco, medico chirurgo oculista dell'ospedale di Chiari. Ed è stato proprio quest'ultimo ad avere la meglio diventando il campione assoluto del programma condotto da Gabriele Corsi sul Nove. Un titolo conquistato allo spareggio, in una sfida incalzante che ha appassionato il pubblico. Ma non è ancora finita: il dottor Blasetti è riuscito anche a indovinare le parole mancanti di "Giovani Wannabe" dei Pinguini Tattici Nucleari, vincendo i 15mila euro in palio

Campione anche di solidarietà

Complessivamente il dottor Blasetti ha vinto 65.000 euro. Una cifra importante, di cui la metà (al netto della tassazione già inserita del 20%) sarà devoluta in beneficenza alla fondazione Veronesi, come annunciato dallo stesso professionista dopo la vittoria. Insomma un trionfo che oltre a riempire d'orgoglio la città di Chiari, regalerà speranza a tanti bambini che quotidianamente lottano contro la malattia.

Chiari in festa per l'ennesimo successo

La comunità di Chiari ha accolto con entusiasmo l'ennesimo trionfo del medico, di origini abruzzesi.

Nato nel 1981 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, Francesco Blasetti si è laureato in Medicina e Chirurgia a Chieti nel 2006; dal 2007 è iscritto all’albo provinciale dei medici di Pescara. Ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia a Sassari nel 2011. Da anni, però, vive e lavora a Chiari nell’Unità operativa di Oculistica dell’Asst Franciacorta.