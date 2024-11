A Chiari e nei paesi limitrofi è molto conosciuto per la sua professione, ossia quella di medico chirurgo oculista presso l’ospedale cittadino. Ma nel programma televisivo “Don't Forget the Lyrics!”, condotto da Gabriele Corsi e in onda alle 19.30 sul Nove, il dottor Francesco Blasetti ha rivelato un altro talento: la passione per il canto, con una memoria eccezionale per i testi.

Chirurgo oculista di Chiari supercampione in tv sul Nove

Nato nel 1981 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Chieti nel 2006; dal 2007 è iscritto all’albo provinciale dei medici di Pescara. Ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia a Sassari nel 2011; da qualche anno però vive e lavora a Chiari nell’Unità operativa di Oculistica dell’Asst Franciacorta.

"Sono molto orgoglioso di lui. È arrivato così in sordina e ha portato la sua educazione i suoi modi gentili e soprattutto la sua professionalità. È cresciuto ed è un mio collega di cui vado fiero. E adesso è anche campione alla trasmissione Don't Forget the Lyrics!”

Questo l’elogio pubblicato sulla sua pagina Facebook del dottor Franco Spedale, primario del reparto.

Lunedì 11 novembre torna in gara

Il 43enne è stato proclamato per la prima volta vincitore nella puntata in onda lunedì 4 novembre; chiamato a cimentarsi con “Non è mai stato subito” di Biagio Antonacci , non è però riuscito ad aggiudicarsi il montepremi. La sera successiva, martedì, oltre a confermarsi campione ha vinto 5mila euro indovinando tutte le parole mancanti di “Bellissima” di Annalisa. Mercoledì, l’ennesimo trionfo con cui si è portato a casa ben 10mila euro, grazie a “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. Giovedì 8 novembre il medico è stato rieletto campione (“Diamanti grezzi” di Chiara si è rivelata però un ostacolo troppo arduo) e venerdì 9 con un’altra prestazione eccezionale, il dottor Blasetti è arrivato nuovamente in testa a misurarsi con la canzone finale, “Festa totale” di Paola e Chiara. Nonostante con la sua memoria straordinaria e un pizzico di logica sia riuscito a correggere alcuni errori, alcune parole scorrette non gli hanno permesso di vincere i 10mila euro in palio. Ci riproverà lunedì 11 novembre alle 19.30, nella prossima puntata di “Don't Forget the Lyrics!”. Tutta Chiari (e non solo) fa il tifo per lui!

di Stefania Vezzoli