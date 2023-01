Il campione del mondo Giuliano Faletti premiato dal Comune

Non se l’aspettava, perché tutto è stato orchestrato a sua insaputa. E' stata una bella sorpresa quella ricevuta dal campione di Cazzago San Martino.

Il 66enne Giuliano Faletti, campione del mondo di tiro con l’arco 3D, il giorno di Santo Stefano si era recato in palestra per assistere al Concerto di Natale del Corpo bandistico "Pietro Orizio", senza sapere che ne sarebbe diventato uno dei protagonisti.

Il Comune di Cazzago, infatti, al termine dell’eccellente performance diretta dal maestro Domenico Coradi e delle premiazioni dei musicisti storici e delle new entry nella banda, ha annunciato l’istituzione del Premio San Martino, riservato ai cazzaghesi che si sono distinti in vari ambiti: sportivo, sociale, economico. E il primo ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato proprio l’arciere di Calino.

Come Amministrazione comunale abbiamo deciso di premiare Giuliano Faletti per la sua straordinaria vittoria nel Campionato del mondo,

ha commentato il sindaco Fabrizio Scuri.

Ai Mondiali Faletti ha conquistato ben tre medaglie: l’oro con la squadra azzurra maschile, l'argento nel mixed team e il primo gradino del podio nella gara individuale. Una tripletta che gli aveva regalato un’immensa soddisfazione, anche se forse nemmeno in quella occasione era emozionato come durante la cerimonia a sorpresa a Cazzago.

Ero sicuramente più agitato durante la premiazione che quando ho tirato l’ultima freccia ai Mondiali. In gara l’emozione è controllata, mentre lì no. E’ stato molto gratificante, ho ricevuto tanti complimenti: una giornata davvero indimenticabile. Il bello è che avevo notato che c’erano alcuni miei parenti che in genere non venivano al Concerto, ma non avevo idea di ciò che era stato preparato a mia insaputa, l’ho capito solo quando ho visto la scritta “world archery” sullo schermo: ringrazio il Comune per questo premio.