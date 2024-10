I murales della discordia di Manerbio: cosa ne pensi? Vota

Si è discusso parecchio in questi giorni a Manerbio dei murales che si trovano sulla cinta dell’ex Lanificio Marzotto di via Verdi. Ad accendere i riflettori sull’opera decorativa è stata la minoranza di Progettiamo Manerbio, che in una mozione in Consiglio comunale ha fortemente criticato il risultato finale di quello che doveva essere un intervento artistico per migliorare la città.

"Sono solo scarabocchi!"

«Oltre il 50% di questi disegni sono scarabocchi» hanno scritto, tranchant, i consiglieri. Il progetto realizzato nell’ottobre di due anni fa aveva come filo rosso proprio il tema del Lanificio. Dopo aver realizzato una base neutra, decorata dal solo disegno di un filo di lana, oltre 30 street artists hanno dato il loro personale contributo. Secondo molti, però, il risultato finale è perlomeno confusionario.

Le foto dei murales all'ex Lanificio di Manerbio