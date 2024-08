Gli Amatori Chiari al top: puntano al nono scudetto con quattro nuovi ingressi

La Tau Metalli punta a vincere il nono scudetto nazionale e, proprio per questo, ha aggiunto quattro nuovi giocatori alla sua rosa. Gli Amatori Chiari, infatti, hanno alle spalle più di 53 anni di storia, ma sono carichi più che mai e pronti ad una nuova e brillante stagione.

Ma andiamo con ordine: la finestra del mercato estivo ha portato quattro colpi di rilievo nella squadra cittadina: si tratta di Dylan Divita, Nicolas Immortale, Davide Pedrabissi (che aveva già brillantemente militato nella prima squadra del Chiari) e soprattutto Antonio Giosa, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con l’Ospitaletto e dal passaggio in panchina.

Abbiamo più di mezzo secolo di storia e conserviamo una dimensione famigliare ma ambiziosa, un valore rimasto intatto anche dopo il primo titolo nazionale, vinto nel 1974 e a seguito di tutti gli altri collezionati in questi anni - ha ribadito il presidente Gianmario Forlani - Nel nostro settore siamo riconosciuti in tutta Italia come la realtà più vincente, infatti contiamo 27 titoli provinciali e 8 scudetti. Le altre squadre ci temono, ma ci rispettano proprio come noi facciamo con loro. Fare calcio con qualità e vivere esperienze di valore è il nostro obiettivo. Siamo fieri dell’identità che abbiamo creato nel tempo e di quello che abbiamo costruito insieme. Mio padre è stato uno dei fondatori della squadra, io ho indossato questa maglia per 13 anni in qualità di calciatore e come me tanti altri amici che ora sono nella dirigenza. Siamo davvero una famiglia, insieme ci divertiamo. Vogliamo portare avanti ancora per tanto tempo tutto ciò. Puntiamo al nono scudetto. Siamo carichi e pronti.