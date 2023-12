L'EVENTO E' STATO ANNULLATO

Luci, musica e divertimento nel centro storico di Iseo per festeggiare "La notte di Capodanno" tra piazza Garibaldi e viale Repubblica. L'appuntamento è per domani, domenica 31 dicembre.

E' tutto pronto per il Capodanno a Iseo

La sera del 31 dicembre il capoluogo sebino si prepara per accogliere il nuovo anno con una grande festa che, dopo i numerosi partecipanti dello scorso anno, fa il bis per chiudere il 2023 in bellezza. Grazie alla collaborazione con Radio Bruno e Maracaibo, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di allestire due palchi: uno in piazza Garibaldi e uno in viale Repubblica, con musica e divertimento per tutti.

Informazioni utili

L’ingresso è libero e dalle 22 la serata sarà animata garantendo un mix di generi musicali dedicati agli anni Novanta, Duemila e alle hit del momento tutte da ballare. In piazza, con la conduzione di Radio Bruno, il dj farà rivivere i momenti più iconici della storia della musica. Tra viale Repubblica, largo Dante e via Campo, invece, il dj set e l’animazione di Maracaibo spazierà con le hit dal 2010 a oggi, per far ballare tutti fino al conto alla rovescia della mezzanotte. I locali del paese resteranno aperti fino a tardi, pronti ad accogliere il pubblico per un brindisi, per la cena o per uno snack.

Nessuna festa a Sarnico

Come dalla pandemia a questa parte, invece, non ci sarà alcuna festa in piazza a Sarnico. Chi vuole festeggiare dovrà dunque lasciare la sponda bergamasca del lago e spostarsi su quella bresciana.