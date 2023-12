Il maltempo cancella il Capodanno anche a Iseo. Dopo la c0municazione di Toscolano Maderno, anche nel capoluogo Sebino ha "parlato" il Comune. L'appuntamento era per domani, domenica 31 dicembre, ma poi la festa è stata annullata.

Annullato il Capodanno a Iseo

La sera del 31 dicembre il capoluogo sebino avrebbe dovuto accogliere il nuovo anno con una grande festa che, dopo i numerosi partecipanti dello scorso anno, e fare il bis per chiudere il 2023 in bellezza. Grazie alla collaborazione con Radio Bruno e Maracaibo, infatti, l’Amministrazione comunale aveva deciso di allestire due palchi: uno in piazza Garibaldi e uno in viale Repubblica, con musica e divertimento per tutti. Date le condizioni climatiche, però, l'evento è saltato.

Nei prossimi giorni saranno forniti i dettagli per l'organizzazione di un nuovo momento di festa insieme.

Nessuna festa a Sarnico

Come dalla pandemia a questa parte, invece, non ci sarà alcuna festa in piazza nemmeno a Sarnico.