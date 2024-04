In paese il suo nome circolava già da tempo e sono stati in molti a chiedergli, specie nelle ultime settimane quando lo incrociavano in piazza, sul lungolago o per le strade, se si ricandidasse.

Riccardo Venchiarutti ufficializza la corsa

Ora è arrivata la risposta ufficiale: il giornalista Riccardo Venchiarutti, già primo cittadino di Iseo per due mandati consecutivi dal 2009 al 2019, è il candidato sindaco del nuovo gruppo Iseo Insieme, una civica che raggruppa Progetto Iseo (attualmente seduta ai banchi della minoranza consiliare dopo aver perso, nel 2019, per un pugno di voti con la candidata sindaco Piera Anna Faita) con altre due sigle: Alternativa per Iseo e Iseo al centro.

Si tratta di due gruppi civici di recente costituzione che comprendono giovani alla prima esperienza politica ma anche esponenti dell’area moderata e di Centrodestra che in passato avevano appoggiato la Giunta uscente,

fanno sapere dal neonato sodalizio.

Le tre sigle, che hanno unanimemente candidato Venchiarutti, hanno sottoscritto un impegno «a operare all’insegna dell’onestà personale, dell’assenza di interessi diretti e della massima trasparenza».

Nell’introduzione al programma, che verrà reso noto nei prossimi giorni unitamente alla composizione della lista, Iseo insieme ha voluto evidenziare di «non essere contro qualcuno», ma a favore dei cittadini di Iseo.

E dunque agiremo per il bene della qualità della vita della comunità di Iseo. Naturalmente non nascondiamo le difficoltà che chi avrà l’onore di amministrare il Comune nei prossimi cinque anni si troverà ad affrontare. E a creare questa nuova comunità chiamiamo tutti i cittadini iseani, indipendentemente dalle idee politiche e dalle militanze, convinti come siamo che solo con il confronto e con la collaborazione fattiva si possa rimontare una situazione obiettivamente molto difficile. Non siamo chiusi in noi stessi, non abbiamo interessi da difendere, continuiamo a ritenere che l’impegno a favore dei nostri concittadini sia la forma più alta di servizio che si possa rendere alla comunità.

Classe 1956, giornalista televisivo e già sindaco di Iseo (tra i fondatori del G16), Riccardo Venchiarutti è presidente di Visit Lake Iseo, l’associazione di promozione turistica formata dai 23 Comuni che si affacciano sul Sebino e dalle Province di Brescia e Bergamo, e di nEUlakes, associazione che raggruppa una dozzina di Comuni ed enti turistici di altrettanti Paesi europei. Ufficiale al Merito della Repubblica italiana, in passato è stato presidente della Stampa turistica italiana e ha fondato nel 1998, insieme al premio Nobel Franco Modigliani, l’Istituto I.S.E.O., di cui attualmente è presidente, che da vent’anni organizza nel capoluogo sebino la Summer School per studenti di economica di tutto il mondo.

La lista civica Iseo Insieme si è detta aperta alla collaborazione con tutti, dalle forze politiche alle associazioni, fino ai semplici cittadini, con l’obiettivo di "far ripartire Iseo". Tra le priorità fondanti che muovono il gruppo ci sono dialogo, ascolto e condivisione, perché "Iseo ha bisogno del contributo di tutti per riprendere il ruolo che le compete".