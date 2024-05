Squadra che vince non si cambia: dopo settimane di attese e confronti il sindaco uscente Gianluigi Brugali è pronto a correre per la seconda volta, alla conquista della fascia tricolore, alle prossime elezioni amministrative di Urago d’Oglio.

Elezioni 2024: a Urago d'Oglio Brugali cerca il mandato bis

«Ci ho messo un po’ prima di prendere questa decisione, volevo essere sicuro di avere ancora le forze in corpo per poter affrontare questo percorso, ma soprattutto di avere ancora al mio fianco una squadra forte e decisa, che mi supportasse nelle scelte e difficili decisioni da prendere; ma ora è tutto chiaro il gruppo Un Progetto Comune è pronto a rimettersi in gioco», ha commentato il primo cittadino, che nei giorni scorsi ha sciolto le riserve.

«Ci ricandidiamo perché vogliamo completare e sviluppare ancor di più il nostro paese, in questi cinque anni di percorso tante cose sono cambiate, ma altrettante sono ancora presenti nel nostro cassetto, sono lì in trepida attesa di essere messe nero su bianco», ha aggiunto. Le linee guida del gruppo e i volti degli aspiranti candidati per ora restano ancora un segreto, ma ciò che certo è che l’idea di base resta la stessa adottata anche nel percorso amministrativo che sta per concludersi. «Vogliamo continuare ad attuare una politica fondata sul dialogo con il cittadino; partire dalle sue esigenze, dalle sue richieste per attuare dei cambiamenti, per migliorare il nostro paese - ha concluso Brugali - Il mandato amministrativo che sta per volgere al termine è da considerarsi più che positivo, abbiamo visto molti sogni diventare realtà, siamo riusciti a superare diversi ostacoli e insidie, ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti sempre a testa alta»

Prossimamente il gruppo organizzerà dei gazebo nelle piazze del paese, per incontrare gli uraghesi e per confrontarsi con loro e poter redigere e sviluppare al meglio le idee fondanti del programma. Rimane però l’incognita su una possibile seconda lista: l’avversario, infatti, potrebbe il quorum.