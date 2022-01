Concorso natalizio: premiati i vincitori

Seniga

Seconda edizione di successo per il concorso che premia le decorazioni natalizie più belle

Finisce in bellezza il periodo delle feste a Seniga: oggi i "creativi" del Natale si sono portati a casa ricchi donio offerti degli esercenti del paese.

Concorso natalizio

Seconda edizione ricca per il concorso natalizio che ha impegnato la fantasia dei cittadini. Questa mattina nella sala consiliare il sindaco Elena Ferrari e le consigliere Federica Aletti e Paola Merigo hanno consegnato i doni ai vincitori del concorso natalizio che ha premiato la creatività di ben 19 partecipanti, un notevole incremento rispetto alla prima edizione, anche i premi sono aumentati tanto che è stato possibile consegnare un ricco cesto ai primi tre classificati delle due categoria: alberi e decorazioni luminose. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande generosità di tutti i commercianti ed esercenti del paese che hanno messo a disposizione prodotti e servizi, grazie all'impegno delle consigliere Aletti e Merigo che hanno organizzato l'evento con impegno e passione, grazie alla giuria composta da don Federico Pellegrini parroco di Seniga e don Alessandro Lovati, parroco di Comella, Maria Bianchetti Serafini e Giuseppe Secchi, e ovviamente grazie ai tanti partecipanti che hanno sancito il successo dell'iniziativa. "Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a diverso titolo a questo Natale luminoso, cominciate già a pensare alle decorazioni per l'anno prossimo", ha dichiarato il primo cittadino. Sicuramente i vincitori dopo questa meritata vittoria si metteranno ancora all'opera, sul gradino più alto per la categoria "alberi" è salita Francesca Mori, seguita da Eva e Giovanni Fusini, terza Michela Bertoni. Per la "decorazione esterna" più bella l'oro è andato a Sabrina Vergine, seguita da Maria Sacchi e Serena Mazzoletti, terza posizione per Milena Feroldi.