Chiari è sempre più rossa! Villatico vince l'edizione 2024 del Palio delle Quadre. Trionfanti, i corridori del presidente Giancarlo Ghidini, fanno ritorno in quadra capitanati dal Corpo Bandistico Pedersoli.

Chiari sempre più rossa: Villatico vince il Palio delle Quadre

Dopo un'emozionante serata, intorno alle 22.30 è stato sparato il colpo d'inizio. Per il sesto anno consecutivo (dal 2018, tranne nel 2020 con interruzione Covid) ha vinto nuovamente quadra Villatico, che ha tagliato il traguardo tra le lacrime del presidente Giancarlo Ghidini. I rossi sono stati inarrestabili. Seguono i verdi di Marengo (con Maura Colombo), i gialli di Zeveto (guidati da Alessandro Marzani) e i blu di Cortezzano (del presidente Marco Delpanno). Incredibile la staffetta che, come da tradizione, ha avuto luogo in una Chiari gremita.

I rossi di Ghidini portano a casa anche quest'anno il drappo di Anna Ramera da custodire.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La manifestazione

"Sant’Orsola: amarcord clarense", questo il titolo della rappresentazione in conclusione della settimana più amata dell’anno. Lo spettacolo, con la regia di Giorgio Locatelli (e la collaborazione di Cooperativa Serena e Cooperativa Sana), ha visto scendere in piazza i figuranti di 4QuadreTeatroinStrada. La serata è stata aperta dall’ingresso del gonfalone della città e del drappo dipinto da Anna Ramera e ha visto la partecipazione del Corpo Bandistico Pedersoli, del Coro Polifonico e degli Sbandieratori e musici di Zeveto. Inoltre, non sono mancati i discorsi istituzionali (e il primo del neosindaco Gabriele Zotti) e la premiazione del Concorso Vetrine, organizzato in collaborazione con il ChiariWeek. Speaker della serata, come sempre, Roberto Goffi, da quest'anno anche assessore delegato al Palio.

Al primo posto si è classificata la Pasticceria Principe, al secondo Ottica Pilotti e al terzo Ago e filo. Menzione speciale per Pasticceria Rovetta e Ricamificio Grafico.

Quest’anno, per la rappresentazione finale della settimana del Palio, l’attenzione si è focalizzata sul cinema-teatro che nei prossimi mesi verrà riconsegnato alla cittadinanza. L’innovativa struttura, infatti, è sorta proprio su quella che in passato portava lo stesso nome ed è situata nel cuore del centro storico, in vicolo Pace e vedrà la preziosa partecipazione di ragazzi e ragazze con autismo, grazie al progetto «"IN & AUT" - Percorsi di inclusione sociale», patrocinato da Regione Lombardia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La staffetta

I protagonisti della serata, però, sono stati loro: i corridori. Gli atleti, supportati dai loro allenatori e dai responsabili. Ecco i team:

Cortezzano: Alice Festa, Andrea Delfino, Federico Sardi, Alessandro Fratus, Filippo Antonelli, Simone Beretta, Roberto Beretta, Davide Beretta (corridore e responsabile atleti) e Paolo Massetti (allenatore e corridore).

Marengo: Stefano Leni (responsabile degli atleti), Andrea Agosti, Federico Trevisi, Vincenzo Urgnani, Alessandro Olmi, Sabrina Marini, Samuele Agosti, Elisa Festa, Camilla Vertua e Danilo Belotti. Allenatore è Simone Belotti.

Villatico: Leonardo Sirani, Nicolò Sirani, Mirco Mei Tomasi, Gabriele Cadei, Matteo Caruna, Vanni Akwannor, Luca Cropelli e Amine Mahmoud. Il capitano è Fabio Sirani, il responsabile degli atleti Andrea Sbaraini e l’allenatore Andrea Dell’Angelo.

Zeveto: Edoardo Parma, Mariagrazia Logrippo, Lorenzo Civera, Isacco D’Elia, Andrea Vertua, Matteo Goffi, Luca Zani, Samake Modibo, e Nicolò Persico. L’allenatore è Giuseppe Gozzini e il responsabile degli atleti è Zani.

La corsa del Palio

Per chi non lo sapesse, si tratta di una staffetta podistica per le vie del centro cittadino che viene disputata al termine della settimana delle Quadre. Gli atleti, quattro per volta, si sfidano su un percorso prestabilito e si danno il cambio in piazza Zanardelli, sempre gremita per l’occasione, al termine del giro. La prima edizione fu disputata nel 1979.

Fino all'anno 2023, la quadra di Marengo ha vinto 18 competizioni in totale. Segue quella di Villatico, con 14. Zeveto, invece, ne ha vinte 7 e Cortezzano solo 5. Per quanto riguarda, invece, i Palii aggiudicati, i verdi oggi guidati da Maura Colombo ne collezionano 7, i rossi di Giancarlo Ghidini ne hanno 4, i gialli di Alessandro Marzani ne contano 2 e, infine, i blu di Marco Delpanno ne hanno solo 1.