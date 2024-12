Basket, rivoluzione Orzinuovi: silurato coach Ciani, arriva Bianchi

A poche ore dall’esonero di Franco Ciani il Gruppo Mascio Orzinuovi ha deciso di affidare la panchina della formazione di Serie A2 al vice allenatore Simone Bianchi. Questo lo stringato comunicato ufficiale del sodalizio orceano. L'annuncio è stato affidato ad uno stringato comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre.

Chi è il nuovo coach di Gruppo Mascio Orzinuovi

Bianchi è nato a Pavia il 3 ottobre 1982. Ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile del Basket Bridge Pavia (2000), per poi passare alla Pallacanestro Pavia, dove lavora anche come assistente in Legadue con diversi allenatori (Alex Finelli, Alberto Martelossi, Giancarlo Sacco, Stefano Salieri, Walter De Raffaele e Massimiliano Baldiraghi). In seguito, sempre a Pavia, ricopre il ruolo di assistente (2012/2013) dove ottiene la promozione in DNB, nel 2013/2014 arriva in semifinale playoff finendo l’annata come capo allenatore e nel 2014/2015 è capo allenatore. Nel biennio 2015/17 è alla guida tecnica della Nuova Pallacanestro Vigevano (C Gold), prima di approdare in Serie A come assistente. Per tre stagioni (2017/2020) è alla Vanoli Cremona con Romeo Sacchetti, vincendo la Coppa Italia 2019. Nel 2020/21 è alla Fortitudo Bologna prima con Romeo Sacchetti, poi con Luca Dalmonte. Dal 2021 al 2023 è assistente alla Reyer Venezia prima con Walter De Raffaele, quindi con Neven Spahija. Per poi ricoprire il ruolo di assistente allenatore di coach Alessandro Finelli alla Blu Basket e da questa stagione era l’assistente di coach Franco Ciani nella nuova avventura ad Orzinuovi.