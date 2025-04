Giornata per l'autismo: in 500 in passeggiata

Un fiume di maglie, palloncini e farfalle blu ha invaso la città per dare omaggio alla giornata internazionale in favore delle persone con disturbi con lo spetto autistico.

Si è tenuta ieri, sabato 5 aprile, la passeggiata per le vie di Orzinuovi a favore delle persone con disturbi con lo spetto autistico. L'iniziativa "Cammina per Autismo" organizzata da Cooperativa la Nuvola e Bios in collaborazione con l'amministrazione Comunale, ha bissato il record di presenze registrando 500 partecipanti, il doppio rispetto a quelli dello scorso anno. Un traguardo importante che dimostra che la sensibilità non è una chimera.

Tra le realtà che hanno preso a cuore l'iniziativa Fondazione Bbo, l'associazione Mafalda, Cooperativa Inchiostro, Fondazione Sagittaria, Fondazione Enrico Nolli, Associazione Go, Gruppo Alpini Sezione di Orzinuovi, Rotary Club Brescia Moretto, Autism Insieme, Istituto Comprensivo di Orzinuovi.

Un'azione collettiva di conoscenza, riflessione e inclusione sociale. Immancabile la tappa di piazza Vittorio Emanuele II.

Un'occasione per tradurre in concreto le parole