Record di presenze alla «Camminata comunitaria per le vie di Orzinuovi», andata in scena sabato 6 aprile. L’iniziativa, organizzata da La Cooperativa La Nuvola, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, Fondazione della Bassa Bresciana Occidentale e Fondo Autisminsieme della Congrega Apostolica, ha registrato più di 250 presenze. Le vie cittadine si sono tinte di blu per celebrare la consapevolezza sull’autismo, che da calendario è il 2 aprile, con lo scopo di aumentare la consapevolezza sull'autismo e promuovere l'inclusione, la comprensione, la sensibilizzazione sul territorio orceano e non solo.

Oltre 250 in pista per celebrare la consapevolezza sull’autismo

Un momento in cui potersi ritrovare insieme e condividere il pensiero di camminare insieme per aiutarsi l’uno con l’altro nelle difficoltà e ricordarci che l’autismo è una dimensione che và oltre le difficoltà, e che racchiude grandi risorse, potenzialità e ricchezze. La comitiva dalla sede degli Alpini, si è snodata lungo un percorso di tre chilometri per rientrare ai nastri di partenza per condividere il pranzo.

Tappa d’obbligo è stata piazza Vittorio Emanuele per raggiungere l’installazione manifesto di una presa di coscienza a cui tutti siamo chiamati.

"L'inclusione è una responsabilità di tutti"

Presenti all’appuntamento il primo cittadino Giampietro Maffoni, l’amministrazione comunale e il mondo dell’associazionismo orceano. Tra le realtà che hanno sin da subito abbracciato la proposta anche Fondazione Sagittaria, Fondazione Nolli, Fondazione Bbo, l’associazione Alpini di Orzinuovi, il Rotary Club Moretto di Brescia, le associazioni Mafalda, Co.ge aps, Go, la cooperativa Sociale Inchiostro, Lam laboratorio d’arte marmellata, Quarto di Rosso e ottanta ragazzi seguiti dagli insegnanti, della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi.

“Oggi è l’occasione per poter condividere ed essere più consapevoli e dobbiamo essere più capaci di dialogare perché l’inclusione non è una cosa che riguarda solo gli addetti ai lavori ma una responsabilità di ognuno di noi”, sono le parole della presidente della Cooperativa La nuvola Rosangela Donzelli.

“E’ con orgoglio che partecipo a questa manifestazione che mi fa sentire parte di una comunità attiva che si muove con il cuore. Ringrazio tutti i presenti che hanno partecipato a questa giornata, che può sembrare un evento semplice ma che è carico di amore, la forza che porta avanti una comunità", ha invece aggiunto il sindaco Laura Magli.

Le foto della giornata