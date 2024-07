Maltempo: caduto un albero in via Rossa, transennata l'intera area

A causa del violento temporale di ieri sera, lunedì 1 luglio 2024, intorno alle 19, il forte vento ha portato alla caduta di un'enorme pianta in via Rossa ad Orzinuovi.

Maltempo, transennata l'intera area

Le radici ben affondate nel terreno hanno sollevato una porzione considerevole di carreggiata e la zona è stata subito transennata. Fortunatamente il grande albero si è riversato a terra finendo in un campo adiacente e non dal lato della strada (che è comunque un collegamento secondario per chi vive nelle cascine dell'area).

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale di Orzinuovi guidati dal comandante Marco Zana.

L'ordinanza del primo cittadino

Il sindaco orceano Laura Magli, con ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale nel tratto che va dal capoluogo di Orzinuovi alla Località Rossa, nella fattispecie tra cascina Campagnola e cascina Fame.

Nei prossimi giorni si correrà ai ripari per riportare la situazione alla normalità.