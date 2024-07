Orzinuovi: è spettacolo con il contest di skate «Best Trick»

Tutto pronto per la seconda edizione del contest di skate «Best Trick» 2024 a Orzinuovi

La manifestazione, organizzata da Alessandro Pugliese in collaborazione con Croce Verde Orzinuovi avrà inizio domenica 14 luglio 2024 alle 16. Gli attori dell’evento saranno i volti noti del panorama dello skateboarding (dai 10 anni in su). I migliori trick, sulle diverse strutture dello skatepark orceano, verranno premiati con prodotti dei più prestigiosi marchi nazionali del settore. La manifestazione, tra bancarelle e buona musica, accoglierà anche le mostre fotografiche della famigerata rivista «Fotta Magazine», dei fotografi Andrea Consolandi e Federico Trivella, le opere degli street artists.

Un’espressione unica di creatività quindi.

«L’aspetto che vorrei far conoscere è la diversità di questo sport – ha aggiunto – se sei da solo fai skate e trovi il tuo stile mentre se sei in gruppo, c’è la competizione, trovi un altro modo di fare skate, ma soprattutto entra in gioco quello che nel nostro gergo si dice “fotta”, un’incontrollabile spinta interiore che ti stimola a fare cose nuove».