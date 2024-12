Orzinuovi Basket, esonerato l'allenatore

Basket, il Gruppo Mascio Orzinuovi esonera l'allenatore. Dopo la vittoria al PalaBertocchi contro la Libertas Livorno, il Gruppo Mascio Orzinuovi a sorpresa cambia la guida tecnica della squadra di Serie A2 e alla vigilia della doppia trasferta sabato in casa della Gesteco Cividale e domenica 29 dicembre a Udine è stato esonerato coach Franco Ciani. Questo il comunicato della società arrivato oggi, mercoledì 18 dicembre.

"Il Gruppo Mascio Orzinuovi comunica di aver sollevato coach Franco Ciani dall’incarico di Capo Allenatore della prima squadra.

Il Club desidera ringraziare il tecnico per l’impegno e la serietà dimostrata in questi mesi. A Franco vanno i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera professionale. Nelle prossime ore l’annuncio del nuovo capo allenatore".