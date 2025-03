Si sente male durante la partita di basket, nulla da fare per un 75enne.

Durante la partita di basket si sente male

É successo nella serata di ieri (martedì 4 marzo 2025): come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 22 in via Lonato dove si trova l'impianto sportivo all'interno del quale stavano disputando una partita di basket under 15 tra Orzinuovi e Padernese.

Attivata la macchina dei soccorsi

All'improvviso il 75enne, nonno di uno dei giocatori della squadra ospitata, avrebbe accusato un malore: tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: ad intervenire sul posto un'automedica, un'ambulanza e ad alzarsi in volo da Brescia l'elisoccorso. L'uomo è stato elitrasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto poco dopo le 23, come riportato da Areu. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare.