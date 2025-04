Il prezioso dono di un defibrillatore e l’inaugurazione della nuova tettoia

Si è tenuta sabato 29 marzo la cerimonia inaugurale della tettoia che metterà al sicuro dalle intemperie i mezzi della Croce Verde Orzinuovi parcheggiati all’aperto per consentire un intervento sempre più tempestivo, perché si sa che anche una manciata di minuti possono fare la differenza in molti casi.

Presenti alla cerimonia il sindaco Laura Magli, l'amministrazione comunale, l'assessore di Regione Lombardia Simona Tironi e il senatore Gianpietro Maffoni .

Il progetto studiato nel periodo Covid , ha attraversato lungaggini burocratiche e due Amministrazioni ma alla fine ha visto la luce grazie alla lungimiranza di Aldo Maffoni, presidente di Croce Verde di Orzinuovi e al contributo di Regione Lombardia.

Io e Aldo ci siamo conosciuti qualche anno fa – ha raccontato Simona Tironi assessore di Regione Lombardia – da li abbiamo iniziato a preparare un progetto perché il presidente Fontana ci aveva dato la possibilità attraverso la legge 9 di sostenere le Amministrazioni comunali per la realizzazione di opere sul territorio il mio indirizzo era chiaro dare ogni euro alle sedi delle diverse croci che abbiamo sul territorio per restituire anche quel grande lavoro di sacrificio silenzioso, perché in cambio non avete chiesto nulla (non perché non fate rumore), che avete dato in quegli anni difficilissimi durante il Covid. E così è stato.