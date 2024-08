Alle Quadre arriva Valentina Persia: è lei la star del mercoledì in piazza

Non un concerto, ma lo spettacolo di una comica nota a livello internazionale. Nel mercoledì delle Quadre, quello del 4 settembre 2024, Valentina Persia si esibirà in piazza Zanardelli.

Il Palio delle Quadre è vicino e arrivano le prime notizie riguardanti la settimana più attesa dell'anno. La quarantaseiesima edizione avrà luogo durante la prima settimana di settembre e la star di piazza Zanardelli, nella serata del mercoledì, sarà Valentina Persia, comica di fama internazionale.

L'Amministrazione del sindaco Gabriele Zotti, infatti, ha deciso di non organizzare il concerto del mercoledì, ma di dedicare ugualmente la serata all'intrattenimento portando a Chiari un personaggio che certamente non farà mancare le risate.

Il personaggio

Valentina Persia è nata a Roma l'1 ottobre 1971 ed è una comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana.

Originaria di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell'Aquila, ha iniziato la sua carriera nel 1985, nella stagione di lirica e balletto, alle Terme di Caracalla. Poi, nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l'Accademia nazionale di danza.

Nel 1994, invece, è arrivato il debutto televisivo nella trasmissione "La sai l'ultima?", condotta da Pippo Franco su Canale 5, arrivando in finale. L'anno successivo si è diplomata in recitazione al Ribalte, diretta da Pietro Garinei ed ha poi partecipato alla trasmissione televisiva Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare. Nel 1997 è stata ospite fissa nella trasmissione televisiva Sotto a chi tocca, mentre dal 1998 al 2002 ha fatto parte del cast fisso del programma che l'ha lanciata come cabarettista (La sai l'ultima?).

Tra il 2001 e il 2002 è stata ospite fissa del programma giornaliero di Rai 1 Ci vediamo su Rai uno condotto da Paolo Limiti (con la regia di Giancarlo Nicotra). Seguì poi il programma televisivo "Come sorelle" (varietà condotto da Fabrizio Frizzi) e poi lo spin off estivo, sempre di Canale 5, La sai L'ultimissima?.

Nel 2006 è approdata al Teatro Parioli di Roma della commedia scritta per lei da Nadine Eid e B. Metayer dal titolo "Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza)" per la regia di Cesare Belsito e tradotto da Elisabetta Tucci. Un enorme successo di critica e pubblico è stato raggiunto anche con lo spettacolo "Bravi a letto" di e con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi. Nel 2007, invece, è protagonista ancora assieme a Giuliani e a Cosima Coppola della commedia "Odio il rosso".

La trasmissione televisiva Tintarella di luna risale al 2007 ed è andata in onda su Rai 2 e allo stesso periodo è anche il film tv commedia "Di che peccato sei?", in onda sempre su Canale 5 e con la regia di Pier Francesco Pingitore, regista della compagnia teatrale del Bagaglino. Qui si colloca anche la serie televisiva "Caterina e le sue figlie 2", a fianco a Virna Lisi, Giuliana De Sio, Iva Zanicchi e Alessandra Martines.

Fa parte poi del cast di "E io pago, show del sabato sera" di Canale 5, con la compagnia teatrale del Bagaglino, mentre nel 2008 ha partecipato al cast di "Gabbia di matti", anch'esso spettacolo della stessa rete e in onda allo stesso orario. L'anno successivo ha recitato nella serie televisiva "L'onore e il rispetto - Parte seconda", interpretando Mimì, la proprietaria del bordello "Hotel Roma". Nel 2010, è tornata a far parte del cast di Caterina e le sue figlie 3 interpretando Giuseppa "Pina" Benservito, una delle antagoniste della serie tv.

Nel 2012 c'è anche la partecipazione nel film di Carlo Vanzina, "Buona giornata", nell'episodio di Christian De Sica. Mentre 2013 ha recitato nello spettacolo Maria Stunata di Gianni Guardigli, regia di Iolanda Salvato con Franca Abategiovani, Carlo Di Lonardo e Antonello Pascale.

Nel 2014 ha partecipato al programma televisivo Giass con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il 18 marzo 2021 ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione de L'isola dei famosi classificandosi al secondo posto dietro Awed, vincitore dell’edizione. Tra il 2022 e il 2023 partecipa alla dodicesima edizione di Tale e quale show, a Tale e quale Sanremo e come guest alla tredicesima edizione di Tale e quale.