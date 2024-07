Al Franciacorta Village è tempo di saldi e shopping sotto le stelle con le Summer Nights

Col solstizio d’estate e le serate che si allungano la voglia di prendersi del tempo e vivere all’aria aperta diventa quasi irresistibile; è proprio per questo motivo che, complice la bella stagione, Franciacorta Village ha programmato l’estensione dell’orario di apertura dei negozi fino alle ore 23 e delle proposte food&drink fino a mezzanotte nelle giornate di sabato 6 luglio - primo giorno dei saldi - e nei tre venerdì successivi: venerdì 12, 19 e 26 luglio.

Al Franciacorta Village quattro appuntamenti da non perdere

Quattro appuntamenti estivi da segnarsi in agenda per ritrovarsi in un ambiente conviviale ed informale, circondati da bei negozi con le tante allettanti proposte per uno shopping a prezzo-saldo, ristoranti classici o menù street-food; il tutto accompagnato da un tappeto sonoro di grande appeal, tra tormentoni estivi e rinomati dj.

Per rendere indimenticabile l’arrivo della bella stagione dunque scegliere le “Summer Nights” in programma sabato 6 e venerdì 12, 19 e 26 luglio sarà quasi inevitabile, complice come detto anche la musica di noti dj radiofonici che animeranno lo shopping sotto le stelle del centro; in consolle infatti dalle 18 alle 24 ci saranno:

Sabato 6 Luglio DJ set con Gigi Resta di RTL 102.5

DJ set con di RTL 102.5 Venerdì 12 Luglio DJ set con Gigi Resta e dalle 21 dj set con Special Guest Paola Iezzi fresca di nomina come giudice di XFactor 2024

DJ set con Gigi Resta e dalle 21 dj set con Special Guest fresca di nomina come giudice di XFactor 2024 Venerdì 19 Luglio Dj set con Angelo Vicari di RTL 102.5 e dalle 21 Special Guests il duo pop degli Eiffel 65 , una presenza davvero speciale dopo il grande successo avuto dalla loro collaborazione con Loredana Bertè nel tormentone estivo “Bestiale”

Dj set con di RTL 102.5 e dalle 21 Special Guests il duo pop degli , una presenza davvero speciale dopo il grande successo avuto dalla loro collaborazione con Loredana Bertè nel tormentone estivo “Bestiale” Venerdì 26 Luglio la chiusura delle serate a Franciacorta Village sarà affidata ancora al dj set con Angelo Vicari di RTL 102.5

Le immagini

Foto 1 di 2 Paola Iezzi Foto 2 di 2 Eiffel 65

Nuovi negozi e insegne

Accolti con un inedito e curatissimo allestimento appositamente creato, le Summer Nights sono occasioni speciali per vivere il Villaggio in modo diverso e per scoprire nuovi negozi e nuove insegne tra cui: Dixie, Salewa, 120% Lino, Ottod’Ame, Adventurx, Lee-Wrangler per citare solamente le più recenti aperture.

Celebrare i riti dell’estate, scoprire i nuovi brand, curiosare nelle vetrine alla ricerca del giusto capo, passeggiare e fermarsi con gli amici per una pausa rilassante assaggiando un nuovo cocktail dai sapori estivi….anche questo è Franciacorta Village, un luogo che offre sempre proposte diverse e aspetti inediti da assaporare e ricordare con piacere.