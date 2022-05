il servizio

Le attività dello Sportello sono parte sostanziale del progetto denominato “SicurInsieme”, redatto dall’Amministrazione Comunale e finanziato da Regione Lombardia.

E' stato sottoscritto la scorsa settimana il protocollo d'intesa tra il Comune di Provaglio d'Iseo rappresentato dal sindaco Vincenzo Simonini e Federconsumatori Valcamonica Sebino rappresentata da Lollio Giuseppe, finalizzato all’apertura uno sportello di consulenza per la tutela dei consumatori e utenti di beni e servizi e in particolare per il contrasto alle truffe verso gli anziani.

A Provaglio uno sportello contro le truffe

L’Amministrazione si avvarrà della collaborazione di altre realtà associative presenti sul territorio, in particolar modo dell’Associazione Anziani e Amici, del Corpo intercomunale di Polizia Locale del Sebino Orientale, dei Carabinieri e del gruppo comunale di Protezione civile.

L’apertura dello sportello di consulenza, con cadenza quindicinale, il primo e il terzo mercoledì del mese, sarà nalla sala civica di Provaglio d’Iseo dalle 15 alle 17. Oltre a un operatore a disposizione per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a indirizzarli in base alla richiesta di intervento, Federconsumatori metterà a disposizione, qualora necessario per iniziative di carattere conciliativo, un consulente giuridico/legale.

“Il servizio di Assistenza Sociale Comunale è a disposizione in caso di necessità e pronto ad intervenire con professionisti quali psicologi e psicoterapeuti – afferma l’assessore ai Servizi sociali Giambortolo Albertelli - La categoria più a rischio per truffe e raggiri è quella degli anziani e l’Amministrazione Comunale attraverso questo intervento vuole aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto alle possibili modalità dietro cui si può nascondere una truffa e contrastare inganni e raggiri.”

Il progetto verrà presentato oggi pomeriggio, mercoledì 11 maggio, dalle 15.30 alle 17.30 presso l’Associazione Anziani a Provaglio e mercoledì 18 maggio dalle 15.00 alle 16.00 nella Sala Civica di Fantecolo e dalle 16.30 alle 17.30 in quella di Provezze.