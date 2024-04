Stefano Delbarba ce l'ha fatta. L'adrense riuscito nell'impresa solidale che si era prefissato.

Stefano Delbarba trionfa nell'impresa: 30 volte su e giù dalla Trentapassi

Stefano Delbarba ce l'ha fatta. La mission impossibile è diventata una meravigliosa impresa realizzata. È salito per 30 volte consecutive sulla cima trentapassi e tutto per la solidarietà.

L'obiettivo infatti è raccogliere fondi per le associazioni Angeli per la vita e Cistinosi, a sostegno della ricerca sulle malattie rare. Ad accoglierlo all'arrivo una delegazione composta dai volontari dei due sodalizi, amici e rappresentanti delle istituzioni. In particolare erano presenti i sindaci di Adro, Paolo Rosa, e Zone Marco Antonio Zatti, e Moira Delbarba, assessore al Bilancio del Comune di Adro e sorella dell'atleta.

L'arrivo



Stefano è arrivato al traguardo (prolungato fino al Chiosco), ringraziando i sodalizi, le due Amministrazioni, la sua famiglia e la ditta per cui lavora, la Cobresa, che gli ha concesso le ferie.

"E auguro buon anniversario di matrimonio ai miei genitori che proprio oggi festeggiano 52 anni"