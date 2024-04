Si sente male a teatro, arriva l'elisoccorso.

Attimi di apprensione poco dopo la mezzanotte ad Adro. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 12.15 in via Indipendenza in codice rosso. Un uomo, 67 anni, si è sentito male mentre si trovava all'interno del teatro Mucchetti dove era in corso una serata danzante.

Allertati i soccorsi

Allertati i soccorsi, nell'attesa è stato rianimato da due persone lì presenti. Nel giro di poco tempo a giungere sul posto l'automedica e l'ambulanza. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Quest'ultimo è atterrato in un campo a poca distanza.