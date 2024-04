Cade sul Monte Alto e sbatte la testa, ciclista soccorso dall'eliambulanza

Cade sul Monte Alto, ciclista soccorso dall'eliambulanza: è successo questa mattina, poco prima delle 11. Le operazioni di recupero sono in corso.

Cade sul Monte Alto, ciclista soccorso dall'eliambulanza

Stando alle prime informazioni il ciclista, un 43enne, stava percorrendo un sentiere poco distanze da via Colzano, la strada che attraversa il monte Alto di Adro. Per motivi ancora da accertare è caduto e ha picchiato la testa. L'incidente è avvenuto in una zona impervia dell'altura, dove accedere con i normali mezzi di soccorso è difficile: per soccorrerlo è stato quindi necessario l'intervento dei vigili del Fuoco volontari di Palazzolo e degli operatori del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), oltre all'elisoccorso, atterrato vicino al prato dello Stalù.

Anche i carabinieri della Compagnia di Chiari sono stati allertati.

L'uomo, che ha subito un trauma alla testa, non sembra però in pericolo di vita ma verrà trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti. Le operazioni sono in corso.

Dove è successo