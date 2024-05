Il Cenacolo del Premio Franciacorta: elogio alla cultura e al territorio nel "salotto" di Palazzo Dandolo

Un premio dedicato a tutti coloro che, ciascuno con il proprio linguaggio e stile, si spendono per promuovere la Franciacorta nel mondo: giornalisti, scrittori, comunicatori, influencer, intellettuali e, più in generale, uomini e donne innamorati del proprio territorio.

Il Cenacolo del Premio Franciacorta: elogio alla cultura e al territorio

Le meravigliose sale di Palazzo Dandolo, che furono un vero salotto culturale nell’Ottocento, hanno ospitato sabato pomeriggio il Cenacolo letterario franciacortino ideato dall’Associazione In Vino Veritas, presieduta da Mariuccia Ambrosini.

Sono stati premiati Anna Maria Gandolfi, giornalista e paladina dei diritti delle donne (è consigliera di Parità in Regione Lombardia); Valerio Morabito del Corriere della Sera per i suoi reportage; la redazione di ChiariWeek, per la sensibilità dimostrata verso il territorio; Andrea Bonomelli, presidente della Comunità Lautari di Pozzolengo per il libro «Ho bisogno di me – Storie di indipendenza», scritto da Giuseppe Spatola e arricchito dalle fotografie della giornalista Milla Prandelli (moderatrice dell’evento) e del padre Giuseppe; Flaviano Brutto, famoso trendsetter italiano, per il suo sito flavianobrutto.com, che promuove la Franciacorta e le sue eccellenze; Enrico Giustacchini & Michele Avigo per la graphic novel «Delitto in maschera», un’indagine del giudice Albertano da Brescia; Marco Recalcati di Teletutto per il programma domenicale che racconta Brescia (sarebbe dovuta intervenire anche la collega Clara Camplani ma era impegnata con la trasferta degli Alpini a Vicenza); Vittorio Bertoni della Voce del Popolo, per l’attenzione verso il territorio; Benedetta Mora, giornalista, imprenditrice e mamma che con il marito edita giornali locali e libri tematici; Paolo Raffelli, norcino che ha fondato i Norcini Italiani e con i suoi spazi web promuove la cultura franciacortina; Fabio Larovere per la sua guida «Passeggiate letterarie a Brescia»; Oliviero Pasquali, Editore di Paese mio, che promuove la Franciacorta e non solo; gli adrensi Annalisa Strada, scrittrice (riconoscimento assegnato anche al marito Gianluigi Spini, attore), ed Eligio Maestri per il libro il libro «Eligio Maestri, da boscaiolo a imprenditore», curato dal professor Giovanni Quaresmini (a ritirarlo uno dei figli); in memoria di Gian Luigi Rinaldi, morto a gennaio all’età di 76 anni, (a ritirarlo la moglie, visibilmente commossa, e il giornalista Fausto Scolari) per il progetto avveniristico, nato 20 anni fa, per promuovere tramite una rivista il territorio della Franciacorta.

Non hanno potuto essere presenti alla cerimonia, ma sono stati comunque ricordati: Paola Cominelli, giornalista di Più Valli tv, per il suo impegno verso il sociale nel territorio; Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia, per la sua attenzione verso la provincia; Enrico Mirani, per il libro «Vita, memorie e avventure di Giovanni Paneroni, astronomo ambulante».

Ultimo, ma non per questo meno importante, il premio «Padre nobile di Franciacorta», conferito alla memoria di Antonio Metelli, imprenditore franciacortino: riconoscimento che è stato ritirato dai figli.

La presidente Mariuccia Ambrosini ha ricordato che il Cenacolo si inserisce nella cornice più ampia del Premio nazionale Franciacorta che sarà assegnato il 7 e 8 settembre a Rovato. "Vogliamo che la Franciacorta diventi patrimonio dell’Unesco e a settembre presenteremo l’inno", ha rivelato.

La «voce» delle cantine franciacortine è stata affidata a Pierangelo Plebani dell’azienda La Fiorita, che ha portato l’attenzione sulla ricerca della qualità e sulla crescita costante, mentre la musica è stata portata in sala da un’altra (straordinaria) voce, quella della cantante lirica Valentina Giaconia, che ha davvero emozionato il pubblico.

Testimonianze tra passato, presente e futuro

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da alcuni interventi autorevoli. Innanzitutto il sindaco di Adro Paolo Rosa:

Questo palazzo nella sua storia aveva questa vocazione - ha esordito - Non conosco tutti i premiati ma sono contento dei nomi che vedo della Franciacorta e di Adro. Ringrazio Mariuccia Ambrosini, è un vulcano: grazie a queste persone e associazioni, senza di loro non riusciremmo a fare conoscere così bene il territorio.

Il presidente di Terra della Franciacorta e sindaco di Passirano Francesco Pasini Inverardi ha ricordato che dietro la Franciacorta c’è una storia di produttori di vino che l’hanno resa famosa in tutto il mondo:

Il passato è di agricoltura, ma c’è anche una Franciacorta del presente e il secondo pezzo, oltre alla viticoltura, è la pubblica Amministrazione. In Terra della Franciacorta, pur essendo tanti sindaci di estrazione politica diversa, siamo sempre d’accordo su cosa fare per il futuro: il presente è fatto di scelte condivise. Con il Ptra siamo appena partiti, uno degli obiettivi principali è la riduzione del consumo di suolo, ma stiamo mettendo in campo tante iniziative. Il futuro? Alla produzione vitivinicola e alla pubblica Amministrazione si affiancano i cittadini, dobbiamo sentirci lombardi, bresciani e soprattutto franciacortini.

L’europarlamentare adrense Danilo Oscar Lancini ha evidenziato: