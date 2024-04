Oggi, giovedì 4 aprile, l’ultratrail runner adrense Stefano Delbarba ha intrapreso la sua "mission impossible", con l’obiettivo, ovviamente, di renderla possibile. Si tratta di salire per 30 volte consecutive sulla cima Trentapassi da Zone: ciascun giro prevede 5 chilometri con 500 metri di dislivello, per un totale di 150 chilometri con circa 15.000 metri di dislivello. Il tutto per beneficenza: l’iniziativa, infatti, denominata "30 Trentapassi per la vita", punta a raccogliere fondi per la ricerca medica sulle malattie rare, sostenendo in particolare le associazioni Cistinosi e Angeli per la vita.

Stefano tenta l'impossibile sulla cima Trentapassi

Stefano Delbarba, che nella vita lavora come carpentiere alle dipendenze della ditta Cobresa di Corte Franca, venuto a conoscenza dell'attività svolta dalle due associazioni e soprattutto del fatto che il piccolo Francesco, residente ad Adro, è affetto dalla Cistinosi, ha deciso di non stare a guardare, ma di mettersi in prima linea per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica per dare speranza a tanti bambini che quotidianamente lottano per sopravvivere. L’atleta adrense non è nuovo a imprese eroiche: ha affrontato due Tor des Géants, ha conseguito il titolo di campione italiano alla Cursa di Ciclopi e la scorsa estate ha conquistato l'Everesting. Stavolta, però, è tutto diverso.

"Mi sento addosso una grande responsabilità, è ancora più importante di una gara. Qui non mi potrò ritirare: devo arrivare per forza in fondo, devo farcela per questi bambini", ha dichiarato.

Arrivo previsto sabato 6 aprile

L’avventura ha preso ufficialmente il via intorno alle 13 di giovedì 4 aprile e dovrebbe concludersi sabato 6 aprile nel pomeriggio. Punto di partenza e arrivo delle 30 risalite è l'acquedotto di Cusato, ma nel momento in cui affronterà l'ultimo giro Stefano Delbarba allungherà il tragitto di poco più di 2 chilometri per arrivare al chiosco delle piramidi di Zone, dove troverà ad attenderlo volontari, amici ed esponenti della Giunta comunale, per poi festeggiare tutti insieme con un rinfresco. Chiunque, però, può dare il proprio contributo a questa buona causa, effettuando un bonifico, all’iban IT28W0869254420028000281112 (Banca di credito cooperativo di Brescia), inserendo nella causale "30 30Passi".