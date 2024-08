Cologne in lutto per la scomparsa dello storico dipendente comunale. Si è spento a 77 anni l'amatissimo Luigi Rossi.

Addio a Luigi Rossi, storico dipendente comunale

Era conosciuto e apprezzato da tutta la comunità non solo per il suo lavoro, ma per la sua grandissima disponibilità, la dedizione al lavoro e alla famiglia, la competenza e la professionalità. Luigi Rossi, storico dipendente comunale, si è spento a 77 anni. Dopo una partentesi come vigile della Polizia Locale, ha sempre lavorato all'ufficio anagrafe.

"Persona stupenda, ha lasciato un segno profondo nel paese" ha commentato il sindaco Francesca Boglioni, che assieme all'Amministrazione si è stretta alla famiglia Rossi. E così, anche il gruppo Uniti per Cologne ha ricordato l'ex dipendente comunale che anche senza ruoli istituzionale per la comunità era diventato un istituzione.

In passato era stato anche il responsabile dell'Aido locale, aveva partecipato alle commedie dialettali e recitato la parte di Babbo Natale per i più piccini. Una persona buona, sempre gentil e sorridente, che ha saputo lasciare il segno.

Le esequie

I funerali saranno celebrati lunedì alle 9.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Cologne. In questi giorni, però, Luigi Rossi riposa alla Casa del Commiato Pezzotti di via Zocco ad Adro. La veglia, invece, sarà domani (domenica 1 settembre) alle 17.

Il lutto

La comunità si stringe intorno alla moglie Palmina, i figli Stefano e Lorenzo con le rispettive famiglie, le sorelle suor Maria Carla e Maria e tutti i parenti.