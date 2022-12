Paola Rizzi al Teatro Le Muse di Flero

Torna sul palco Paola Rizzi con un "classico" firmato da John Comini per la Stagione Pressione Bassa.

Paola Rizzi a Flero con "Non sono una signora"

Sabato 3 dicembre alle 21 al Teatro le Muse di Flero sarà di nuovo protagonista per la rassegna Pressione Bassa Paola Rizzi e la sua divertentissima Signora Maria. Nello spettacolo la signora Maria partecipa al matrimonio della nipote e le succedono di tutti i colori: dall’invito a nozze all’attesa degli sposi sul sagrato, dalla cerimonia in chiesa al pranzo conviviale in un ristorante di lusso, la nonna si trova nel vortice di equivoci, personaggi umoristici e vecchie fiamme che riaffiorano dal passato. È l’occasione per riflettere sull’amore, sui giovani e sul ritmo caotico della modernità: le piccole dosi di saggezza della signora Maria salveranno alcune situazioni comiche e paradossali e la faranno ripensare ai molti anni passati in compagnia del suo Piero. La commedia è in dialetto bresciano, biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro. Per info e prenotazioni: Teatro Laboratorio 320.3509376.