Il maltempo ancora nel Bresciano: a Flero è straripato un canale.

Ad essere colpita la località San Zeno al Naviglio dove è straripato un canale del reticolato minore, due persone disabili sono state soccorse dai vigili del fuoco e condotte in luogo sicuro.

Il maltempo e le altre zone colpite

Una forte perturbazione ha interessato a partire dalla serata di ieri (martedì 11 giugno 2024) i territori delle provincie di Milano, Varese, Brescia, Bergamo e Monza. La buona notizia è che ora la situazione, dal punto di vista del meteo, pare migliorata.

Ciò ha comportato interventi dei Vigili del Fuoco su più fronti (si contano in tutto 120 interventi), impegnati nel soccorso ad autisti in difficoltà, prosciugamenti, messa in sicurezza di alberi pericolanti: effettuati complessivamente oltre 120 interventi.

La perturbazione ha interessato anche Milano e la parte Nord dell'hinterland, causando l’allagamento di alcuni sottopassi con diverse autovetture bloccate. Nel comune di Cernusco sul Naviglio ieri sera sono stati inviati i sommozzatori del nucleo di Milano per evacuare alcuni residenti da un'abitazione.