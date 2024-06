Maltempo, chiusa la Sp510 tra Gussago e Brione.

La comunicazione della Provincia di Brescia

L'imperversare del maltempo nel Bresciano ha reso necessaria la chiusura della Sp510 tra Gussago e Brione. A comunicarlo con una nota ufficiale è la Provincia di Brescia.

Strada chiusa per sicurezza a causa del maltempo

A causa delle abbondanti precipitazioni avvenute nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno 2024 è nuovamente esondato il canale Laorna, nello stesso punto in cui, solo pochi giorni fa, era ceduta parte della carreggiata della SP510 a Gussago, tra il km 0+969 e il km 3+150, prontamente ripristinata e riaperta al traffico. La strada è attualmente chiusa per motivi di sicurezza, in attesa dell'intervento di Regione Lombardia.

Chiusa tra Gussago e Brione

È stato necessario chiudere, sempre per motivi di tutela della pubblica incolumità, anche la SP10 nei territori di Gussago e Brione, dal km 12+300 al km 15+500: le piogge scese nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno 2024 hanno fatto franare sulla carreggiata fango e detriti e sono in corso i lavori di sgombero e pulizia. Ci sono criticità in alcuni tratti per la presenza di materiale instabile sui versanti a monte della strada e le previsioni meteorologiche, che prevedono ulteriori consistenti precipitazioni piovose nelle prossime ore, non consentono un intervento immediato e risolutivo di messa in sicurezza. Per questo motivo la SP10 rimane chiusa. Questa mattina (martedì 11 giugno 2024) si valuteranno le condizioni.

Le immagini