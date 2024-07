Un sabato sera (sabato 6 luglio 2024) dove oltre a ricordare Alessio Ferpozzi, il giovane scomparso a soli 13 anni per una terribile malattia, che continua ad essere sempre presente nel cuore della comunità, c’era molto anche da festeggiare: a partire dai 23 anni di Ail Brescia.

Il ricordo di Alessio è un successo con CenAIL 2024

Continuano a salire i numeri e la solidarietà per "CenAIL". L’Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma è nata proprio il 6 luglio del 2001 per volere di un gruppo di persone che, attraverso l’esperienza diretta ed indiretta con leucemie, linfomi e mieloma, ha deciso di dedicare una parte importante della propria vita all’aiuto volontario e gratuito dei malati, bambini e adulti. La sezione è dedicata a tre bambini, Alessandra, Alessio (appunto) e Alessandro.

Molto è stato fatto da allora, dall’assistenza al paziente e alle famiglie a vere e proprie strutture sul territorio, dal supporto alle ristrutturazioni e riorganizzazione dei vari reparti ospedalieri alle lezioni in aula nelle diverse scuole, al progetto in barca a vela chiamato Itaca.

Nel parco flerese di via Paine era tutto magico. Le 900 persone presenti, tutte rigorosamente vestite di bianco, hanno potuto vivere un’esperienza esclusiva in fatto di emozioni e bellezza ma inclusiva in fatto di solidarietà.

Anna Riccardi, mamma di Alessio, operativa con i volontari e le volontarie da mesi per questa iniziativa e presente quella serata con il marito Mario e con l'intera famiglia: figli e nipotini, compresi anche quelli che da anni vivono in Cina, a Shanghai. Una quarta edizione andata davvero molto bene e che in questi giorni tra le operazioni di risistemazione attrezzature sta già facendo emergere idee per la quinta del 2025. Un vero e proprio successo legato anche al grande impegno profuso da parte dei referenti CenAil di Flero (un braccio operativo di Ail Brescia).

Molti i ringraziamenti da condividere per l'ottimo risultato

"Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, a tutti i volontari che grazie alla loro operosità e disponibilità hanno reso possibile questo appuntamento: in particolare quelli del gruppo CenAil. Grazie anche ai volontari del soccorso Sarc (Soccorso Ambulanza Roncadelle - Castelmella) per aver garantito la sicurezza della serata – ha poi proseguito Anna – Al Comune e all’oratorio, all’Avis Flero Poncarale e all’Avis di Roncadelle, agli Alpini di Flero e di Roncadelle, all’U.S. Flero, così come agli animatori della serata, all’elettricista Fabio Colpani per aver “illuminato” l’evento in collaborazione con Florarici fornitore delle luci; ad Alfa agenzia pratiche, alla Ginnastica artistica Brescia (per aver fatto rimanere tutti con il fiato sospeso, al gruppo B-Ail-ando e al service a supporto alla band e al vocalist, a Birra Riversa, al gruppo Masserdotti image Evolution, agli Autotrasporti Carpella, ad Ale Spurghi, a iGussago, all’Ottica Mazzoleni, alla Macelleria Baselli e alla Bottega del Gusto, al supermercato Conad della famiglia Capretti per i premi offerti e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e a tutti i partecipanti per la loro generosità".

Una serata in allegria

Cena e serata danzante hanno portato allegria, magia e leggerezza, il risultato, ossia quanto raccolto con le offerte sarà devoluto per un progetto di ristrutturazione locali in città (nei pressi di via Baracca) che sono stati donati all’Ail Brescia, presieduta dal dottor Giuseppe Navoni, da una famiglia che ne ha conosciuto il valore, destinati a diventare punto di riferimento per acquisti solidali anche in caso di cerimonie ed eventi e soprattutto un punto di riferimento dove trovare i volontari, uno studio psicologico e uno studio del nutrizionista per pazienti dimessi e i loro famigliari.