Il Tesoro di Praga - L'amore ai tempi della Shoah al Teatro Sociale

Una nuova produzione in occasione della Giornata della Memoria in scena al Teatro Sociale di Palazzolo sull'Oglio.

Il Tesoro di Praga - L'amore ai tempi della Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, Filodirame propone una nuova produzione che parla di amore ai tempi in cui l’amore sembrava essere scomparso nei campi di concentramento a causa della follia dell’uomo. Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 gennaio alle 21 al Teatro Sociale di Palazzolo sull'Oglio. Ingresso a 15 euro. Un antico clarinetto e un biglietto d’amore sono gli indizi che spingono Clara, una bambina dei nostri giorni, ad intraprendere un’avventura memorabile. Una caccia al tesoro alla ricerca di un amore lontano nel tempo. E quale miglior mezzo di trasporto se non un furgoncino scassato di una band punk-rock come macchina del tempo? Clara e la band sfrecciano per le vie di Praga incontrando persone che li porteranno dentro le storie e le Memorie del Ghetto di Terezìn. In scena Elisa Mazza e Marco Pedrazzetti che sono anche auori dello spettacolo con Francesca Fabbrini. Regia di Elisa Mazza, Marco Pedrazzetti e Francesca Fabbrini. Mario Pontoglio.